Saalfeld: Scheibe mit Flasche eingeschlagen

Saalfeld. In der Nacht auf Sonntag schlugen drei Täter mit einer Bierflasche die Scheibe eines Wohnhauses Am Alten Markt in Saalfeld ein. Nach Zeugenhinweisen konnten durch die hinzugerufenen Polizeibeamten drei Männer festgestellt werden. Die Frage, ob es sich hierbei tatsächlich um die Verursacher der Sachbeschädigung handelt, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hinweise erbittet der Inspektionsdienst Saalfeld unter Telefon 03671 - 56 0.