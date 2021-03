Saalfeld setzt Ostereierbaum-Tradition mit „Baby-Baum“ fort

Norbert und Eva Ulbrich, Uta Gull mit Dogge „Biene“ und Reinhardt Bähring am neuen Ostereierbaum im Saalfelder Schlosspark.

Auch in diesem Jahr 2021 wird es einen Saalfelder Ostereierbaum geben. Schließlich soll die weltberühmte Saalfelder Tradition, einst begründet durch die Familie Kraft, nicht untergehen. Allerdings wird der 2021er Baum eher ein „Baby-Baum“ sein, wie die Mitglieder des Ostereierbaum-Vereins am Freitag dieser Redaktion erklärten. Dafür aber wird es wieder ein Apfelbaum sein, so wie der Baum von Christa und Volker Kraft eben auch ein Apfelbaum war.