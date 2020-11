Liane Willmann wusste schon, dass sie am Freitag, den 13., heiraten würde. Das macht ihr auch nichts aus, schließlich ist sie nicht abergläubisch. Die Berlinerin wusste jedoch nicht, wo sie ihr Ja-Wort geben würde. Aber sie hatte eine Ahnung. „Vielleicht an der Küste, wo ich herkomme?“

Nicht ganz. Es sollte sein, wo ihr künftiger Ehepartner schöne Stunden seiner Kindheit verbrachte. Ralf Behnke hat als Zehnjähriger die Saalfelder Feengrotten besucht, schließlich wohnen der Onkel und die Tante von ihm in Rudolstadt. Und er hat den Besuch der Saalfelder Feengrotten in lebhafter Erinnerung. „Es war ein Spektakel für mich“, sagte er kurz nach seiner Ankunft im Hotel Wetzelstein, wo er mit seiner künftigen Frau die Hochzeitsnacht verbringen will. Behnke erinnert sich, dass er damals in den Feengrotten ganz begeistert die Geschichte vom Grottenolm gehört hat. „Mich haben Höhlen schon immer fasziniert“, sagt er, „ich habe als Kind auch selbst welche gebaut“.

Die Feengrotten sind ihm also in guter Erinnerung geblieben – und zwar in so guter, dass er sich 50 Jahre später in den Feengrotten trauen lassen will. Und das genau an seinem 60. Geburtstag, wenn es auch am Freitag, den 13., ist. Aber abergläubisch ist auch Ralf Behnke nicht, auch wenn er schon einmal einen heftigen Sturm mit herunterfallenden Dachziegeln erlebt hat an einem Freitag, den 13.

Mangelnder Aberglaube ist nicht das einzige, was er mit seiner Braut gemeinsam hat. Beide sind leidenschaftliche Angler. Liane Willmann, vom Beruf Verkäuferin im Einzelhandel, steht ebenso gern wie Ralf Behnke mit der Wathose im Fluss und stellt den Forellen nach. Bei ihm ist die Angelei sogar so sehr Passion, dass er sie zu seinem Beruf gemacht hat. „Ich bin Berufsangler“, sagt er, „ich lebe dieses Hobby“.

Schon seit acht Jahren ein Paar

Behnke arbeitet bei einer großen Angelshop-Kette, ist Präsident des Anglerverbandes Berlin-Friedrichshain und zudem Redakteur des Zeitschrift „Der märkische Angler“. Das Fernsehen des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb) zeigte ihn am Freitagabend in einer Sendung über Wildtiere in Berlin beim Wels-Angeln.

Die beiden, die sich am Freitag, den 13., trauen, waren schon einmal verheiratet, wenn auch nicht miteinander. Beide sind sich sicher, dass es nun hier in Saalfeld das letzte Mal sein wird in ihrem Leben. Immerhin sind sie schon seit acht Jahren ein Paar. „Wir haben uns schon geprüft“, sagt Liane Willmann lachend; gemeinsam haben sie die Corona-Zeit gut miteinander überstanden.

Während sich das Brautpaar noch einmal in ihr Zimmer zurückzieht, ist „Schlossherrin“ Kerstin Zapf gern bereit, etwas über Schloss Wetzelstein zu plaudern. Das 1880 erbaute architektonische Kleinod haben sie und ihr Mann Mario Zapf vor 20 Jahren erworben. Da das Schlösschen hoch über der Saale ein separates Treppenhaus hat und ein Kaminzimmer leer stand, entschloss sich Kerstin Zapf 2011, dort Gäste zu bewirten. „Ich koche halt gern“, sagt sie lachend.

Ralf Behnke und seine Frau darf sie dieser Tage als Geschäftsreisende bewirten. Behnke will das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und wird am Wochenende mit seiner Frau beruflich die Saale erkunden und Fotos von den besten Angelstellen machen. Er bietet auch geführte Angeltouren an, und die Saale und Schwarza sind exzellente Salmoniden-Gewässer.

Liane Willmann und Ralf Behnke haben sich inzwischen in Schale geworfen. Er trägt einen dunklen Anzug, sie ein langes, hellblaues Kleid. Mit einem gemieteten Auto fahren sie zu den Feengrotten, wo sie am Nachmittag von Saalfelds Standesamtschef Gunter Sachs und der lieben Fee Kerstin empfangen werden. Bisher erlebten die beiden einen sonnendurchfluteten schönen Tag. Warum sollte dieser Freitag, der 13., für beide nicht ein Glückstag werden?