Saalfeld: Tageskliniken für Psychiatrie geöffnet

„Für Menschen mit erheblichem Leidensdruck bei Depressionen, Angststörungen, psychosomatischen Erkrankungen, Persönlichkeitsstörungen oder Problemen bei der Tagesstrukturierung kann die Behandlung in einer unserer Tageskliniken die Therapie der Wahl sein“. Thomas Sobanski, Chefarzt des Zentrum für Seelische Gesundheit der Thüringen-Kliniken, verwies auf die wieder geöffneten Tageskliniken in Rudolstadt und Saalfeld. Nach der pandemiebedingten Schließung stehen beide Tageskliniken Patienten wieder offen, für die eine ambulante Therapie unzureichend wäre.

In Saalfeld findet sich die Tagesklinik in einem Flügel des Hauptgebäudes, in Rudolstadt im alten Klinikgebäude in der Jenaischen Straße.

„Der Bedarf in unserer Region für das Therapieangebot wächst“, sagte Sobanski. Um den Therapiealltag und die tägliche Anfahrt gewährleisten zu können, sei eine gewisse Stabilität des Befindens der Patienten erforderlich.

Für das Vorgespräch und die Aufnahme zur Behandlung benötigen Patienten eine ärztliche Verordnung und einen Einweisungsschein zur teilstationären Behandlung. Diese Unterlagen erhalten sie beim Hausarzt oder beim psychiatrischen Facharzt.