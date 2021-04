Saalfeld tritt wieder in die Pedalen

Saalfeld. Die Stadt Saalfeld macht auch in diesem Jahr beim Wettbewerb „Stadtradeln“ mit.

Saalfeld tritt wieder in die Pedale. Vom 17. Mai bis 6. Juni beteiligt sich die Stadt an der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnisses und ruft alle, die in Saalfeld leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, dazu auf, auf das Fahrrad zu steigen und möglichst viele Radkilometer für die Stadt zu sammeln.

„Mit der Teilnahme an der Kampagne will Saalfeld einen Impuls für den Umstieg aufs Fahrrad setzen“, erklärt David Theobald, Koordinator für Kommunale Entwicklungspolitik in Saalfeld. Beim „Stadtradeln“ geht es neben dem Spaß am Radfahren vor allem darum, möglichst viele Menschen für die Nutzung des Fahrrads im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Und natürlich zählt jeder Radkilometer, wenn es darum geht, die Stadt Saalfeld im bundesweiten Wettbewerbs-Ranking weit nach vorne zu radeln. Zudem werden alle Strecken, die über die Stadtradeln-App getrackt werden, für die Verbesserung des Saalfelder Radwegenetzes genutzt, da sie der Verwaltung im Anschluss zur Verfügung stehen.

„Wir erfahren so, wo besonders viele Radler unterwegs sind, wo’s flüssig läuft oder wo sie zum Beispiel vor Ampeln ausgebremst werden“, so Theobald weiter. Zudem haben Radelnde über die integrierte Meldeplattform „Radar!“ die Möglichkeit, konkrete Punkte im Radwegenetz Saalfelds zu kommentieren. Mit jeder registrierten Strecke und jedem konstruktiven Kommentar helfen sie der Kommune auf diese Weise, die Radinfrastruktur zu verbessern.

Für die Teilnahme einfach die Stadtradeln-App herunterladen oder das Anmeldeformular unter www.stadtradeln.de/saalfeld ausfüllen oder direkt bei David Theobald anmelden unter Telefon 03671/59 82 08 oder kepol@stadt-saalfeld.de