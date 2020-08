Bei „Tobi’s Beachbar“ von Tobias Gorf am Saaleradweg gibt es unter anderem frisch gezapftes Saalfelder und Cocktails.

Auch temporäre Gastronomie hat Platz in dieser Serie: Noch bis Sonntag gibt es in „Tobi’s Beachbar“ von Tobias Gorf am Weidig Saalfelder vom Fass, Cocktails und Bowle, auch alkoholfrei. Wir wählen das Saaleradler des örtlichen Brauhauses.