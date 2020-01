Saalfeld will ab 1. April eine Kurtaxe erheben

Der Kurort Saalfeld wird voraussichtlich ab 1. April dieses Jahres von Touristen eine Kurtaxe von zwei Euro pro Übernachtung erheben. Voraussetzung ist eine Zustimmung des Saalfelder Stadtrates, der am morgigen Mittwoch über die Kurbeitragssatzung votieren wird. Mit einer Mehrheit wird gerechnet, da der Stadtrat bereits 2019 eine Grundsatzentscheidung über die Einführung einer Kurtaxe verabschiedete. Auch hat der Bau- und Wirtschaftsausschuss der Stadt Saalfeld in der Vorwoche die Auftragsvergabe für ein Meldescheinsystem einstimmig befürwortet.

Saalfeld erhofft sich 185.000 Euro Einnahmen

Wie Baudezernentin Bettina Fiedler (CDU) im Ausschuss mitteilte, erhofft sich die Stadt durch die Kurtaxe im ersten Jahr Einnahmen in Höhe von etwa 185.000 Euro. Dem stehen die Kosten für die Einführung des Meldescheinsystems von einmalig 6902 Euro und jährlichen Kosten von 2975 Euro gegenüber. Der Zuschlag für die Vergabe des Meldescheinsystems geht an die Firma AVS GmbH Data Management & Costumer Care in Bayreuth, dem Marktführer auf dem Gebiet des Meldescheinwesens, wie die Baudezernentin ausführte. „Der Schritt zu einer digitalen Gästekarte wäre mit der Firma AVS problemlos möglich“, heißt es in der Antragsgründung.

Ausgangspunkt für die Einführung einer Kurtaxe in Saalfeld ist der 2018 an die Feengrottenstadt vergebene Kurstadt-Status „Stadt mit Heilstollen-Kurbetrieb“. Die Erteilung des Kurstadt-Status geht maßgeblich auf das Engagement der Geschäftsführerin der Saalfelder Feengrotten und der Tourismus GmbH, Yvonne Wagner“ zurück. Involviert in die Einführung der Kurtaxe ist auch Franziska Schreyer vom Marketing der Feengrotten. Sie versichert, dass die Einnahmen vollständig der Verbesserung der touristischen Infrastruktur sowie der Schaffung von Kur-Angeboten wie Kur-Konzerten dienen sollen.

106.000 Übernachtungen werden pro Jahr in Saalfeld gezählt

Zwei Euro würden pro Übernachtung als Kurbeitrag verlangt, erläutert Franziska Schreyer. 106.000 Übernachtungen würden pro Jahr gezählt. Ziel sei es, Saalfeld lebenswert zu erhalten und dies zugunsten der Touristen, aber auch der Einwohner. Der Tourismus in Saalfeld befinde sich im Aufschwung, was auch an den steigenden Besuchern in den Feengrotten abzulesen sei. Insbesondere Naturheil-Methoden seien en vogue: „Die Menschen nehmen sich mehr Zeit für ihren Körper.“

Diejenigen, die die Kurtaxe umsetzen müssen, sind die Hoteliers, unter ihnen Petra Wenzel, Inhaberin des Hotels am Hohen Schwarm. Als Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins Saalfeld e. V. hat sie an den Details der Satzung mitgewirkt. „Unsere Vorschläge sind weitgehend berücksichtigt worden“, erklärte sie am Montag gegenüber dieser Redaktion. Sie nennt die Kurtaxe „grundsätzlich eine gute Sache“, wenn sie mit dem Kassieren und Abrechnen auch einen Mehraufwand hat. Aber sie befürwortet, dass „Saalfeld schöner wird und die Gäste auch etwas von der Kurtaxe haben“. Geplant sind zahlreiche Vergünstigungen und Rabatte für Touristen.

Petra Wenzel: „Der Gast will Leistungen dafür sehen“

Froh ist Petra Wenzel, dass die Kurtaxe nur durch jene Touristen gezahlt werden muss, die länger als zwölf Stunden in der Stadt sind. Das bedeutet, dass Durchreisende, etwa Radtouristen, die am Abend einchecken und morgens weiterfahren, von der Taxe ausgenommen sind. Die zwei Euro pro Nacht findet sie „im gehobenen Thüringer Mittelfeld liegend“ schon als recht hoch: „Der Gast will Leistungen dafür sehen“, erklärt sie. Grundsätzlich, sagt Petra Wenzel, sei sie „sehr zufrieden mit den zurückliegenden Jahren“. Der Tourismus in Deutschland befinde sich „im Aufwind“.

Auch in Bad Blankenburg wird über eine Abgabe diskutiert

Auch in Bad Blankenburg wird über die Einführung einer Abgabe für Übernachtungsgäste diskutiert. Hotelier Sven Minner vom Hotel & Restaurant „Weinhaus Eberitzsch“ ist gegen eine solche Abgabe. Aus seiner Sicht müssten erst die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, schließlich müsse er es dem Gast ja erklären können. Ein freier Eintritt auf Burg Greifenstein wäre da ein Argument, findet er und sagt: „Der Gast will einen Gegenwert.“ Ohne diesen bestehe die Gefahr, dass Touristen nach Rudolstadt ausweichen. Auch deshalb befürwortet Minner eine Lösung für das gesamte Städtedreieck zu gleichen Konditionen.

Laut Hotelier Minner werde auch der Bad Blankenburger Stadtrat am Mittwoch über das Thema debattieren: „Es ist noch nicht vom Tisch.“