Saalfeld will mehr „Bildung für nachhaltige Entwicklung“

Saalfeld. Bürgermeister Steffen Kania (CDU) unterzeichnet Zielvereinbarung mit Lisa Barthels vom BNE-Kompetenzzentrum Nord-Ost.

Lisa Barthels vom Standort Nord-Ost des Kompetenzzentrums „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ (BNE) und Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) haben am Mittwoch eine gemeinsame Zielvereinbarung unterzeichnet. Ziel ist es, dem Thema „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ (BNE) zusätzlichen Schub zu verleihen. „Wir wollen Modellkommune für nachhaltige Entwicklung werden“, erklärte der Bürgermeister vor der Unterzeichnung.

Saalfeld geht „mit eigenen erworbenen Know how voran“

BNE gilt als ein Schlüssel für den gesellschaftlichen Wandel, heißt es in einer Pressemitteilung nach der Unterzeichnung. Das Bildungskonzept habe zum Ziel, „dass jeder Mensch Nachhaltigkeit beziehungsweise nachhaltiges Verhalten erlernt und sein Handeln daran ausrichten kann“.

Lisa Barthels zufolge seien 50 Modell-Kommunen bundesweit ausgesucht worden und Saalfeld sei eine davon. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem BNE-Kompetenzzentrum, um die gezielte Ausrichtung unserer Bildungslandschaft auf diese brennenden Zukunftsfragen anzugehen“, erklärte Kania erfreut. Saalfeld könne „mit dem eigenen erworbenen Know how vorausgehen“, so der Bürgermeister weiter. So sei die Marco-Polo-Grundschule „bienenfreundliche Schule“ und das damit verbundene Wissen könne Saalfeld mit anderen Städten teilen.