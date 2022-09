Saalfelder Abgeordneter schlägt Alarm wegen der Energiepreise

Mitarbeiter von Thüringen-Kliniken demonstrierten in dieser Woche vor dem Landtag in Erfurt. im Bild: Thüringen-Kliniken-Geschäftsführer Thomas Krönert, rechts, und CDU-Landtagsmitglied Maik Kowalleck.

Erfurt/Saalfeld Maik Kowalleck sorgt sich um hohe Belastungen für Bürger und Unternehmen im Landkreis

Der Saalfelder Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck (CDU) wird im Rahmen der Landtagssitzung die Auswirkungen der aktuellen Energie- und Wirtschaftspolitik der Bundesregierung auf die Menschen und Unternehmen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt thematisieren. Das kündigte er am Donnerstag in einer Pressemitteilung an.

Der Landkreis stehe mit dem energieintensiven Stahl-Standort Unterwellenborn und rohstoffabhängigen Betrieben wie Brauereien und Nahrungsmittelherstellern exemplarisch für weitere Regionen in Thüringen. Nach Medienberichten habe ein traditionsreiches Saalfelder Unternehmen der Nahrungsmittelbranche bereits in den vergangenen Wochen Insolvenz angemeldet und diese unter anderem mit den gestiegenen Energiekosten begründet.

„Die steigenden Energiepreise und eine mögliche Energiemangellage im bevorstehenden Winter stellen die Menschen und Unternehmen vor zahlreiche Probleme. Dabei zeigt die Energie- und Wirtschaftspolitik der Bundesregierung nach meiner Einschätzung keine wirklichen Lösungen auf. Die Bundesregierung muss die Menschen in den verschiedenen Lebensbereichen unterstützen. Inwieweit das Land konkrete Maßnahmen ergreift, um der bedrohlichen Situation in den Bereichen Energieversorgung von Haushalten und Wirtschaft, sowie der Rohstoffversorgung zu begegnen, werde ich in der kommenden Landtagssitzung abfragen“, so Kowalleck.