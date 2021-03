Saalfelder Bauhof bepflanzt Beete mit Frühlingsblumen

Saalfeld Rund 1800 Stiefmütterchen und 180 Vergissmeinnicht, Primeln und Tausendschön werden in diesen Tagen in die Erde gebracht

Auch wenn sich die Temperaturen noch nicht entsprechend anfühlen und immer mal ein Schneeschauer dabei ist: Saalfeld begrüßt den Frühling. Der städtische Bauhof hat laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung mit der diesjährigen Frühjahrsbepflanzung begonnen.

Von den Beschäftigten des Bauhofs werden derzeit Beete und Pflanzkübel in der Innenstadt frühlingshaft gestaltet. Rund 1800 Stiefmütterchen und 180 Vergissmeinnicht, Primeln und Tausendschön bringen sie hierfür in die Erde. „Eingestreut“ werden zudem etwa 200 Töpfe mit kleinen Narzissen und Tulpen. Die Frühlingsbeete befinden sich unter anderem in der Fußgängerzone Blankenburger Straße, Am Oberen Tor sowie Auf dem Graben. Am Markt, dem Kirchplatz, in der Oberen Straße sowie Friedensstraße werden Pflanztöpfe platziert. Bezogen werden die Pflanzen von zwei Saalfelder Gärtnereien.

"Für zusätzliche Frühlingsstimmung sorgen die rund 20.000 Blumenzwiebeln, die bereits im Herbst vornehmlich im Bergfried-Gelände gesetzt wurden und nun in farbenfroher Schönheit erblühen", so Rathaussprecherin Sina Rauch. red