Saalfelder Bibliothek empfängt wieder Bücherfreunde

Bücher in einem Bücherregal. In Saalfeld hat die Bibliothek wieder geöffnet.

Saalfeld. Diese Öffnungszeiten gelten.

Nach der erneuten Schließung öffnet die Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld ihre Einrichtungen wieder. Ab Montag, 7. Juni, gelten folgende Öffnungszeiten:

Saalfeld

Montag 15 bis 18 Uhr

Dienstag 9.30 bis 12.30 Uhr

Donnerstag 9.30 bis 12.30 Uhr

Freitag 15 bis 18 Uhr

Zweigstelle Gorndorf

Montag 10 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr

Donnerstag 13 bis 17 Uhr

Zweigstelle Schmiedefeld

Mittwoch 16 bis 18 Uhr

In der Stadt- und Kreisbibliothek am Markt 7 in Saalfeld stehen den Nutzerinnen und Nutzern die Bereiche Belletristik und Kinderbibliothek wieder zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung. Der Bereich Fachliteratur sei wegen des Umbaus hingegen noch geschlossen. Sollten Leserinnen und Leser Medienwünsche aus diesem Bereich haben, würden diese von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Nachfrage herausgesucht.

Taschenschränke sowie Sitzplätze, OPAC, Internet, Wlan und Kopierer könnten momentan noch nicht angeboten werden.

Es würden beim Besuch der Bibliotheken die bekannten Hygienemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie gelten.