Saalfelder Bildungszentrum lädt zum Adventskino ein

Saalfeld. Los geht es am kommenden Freitag, 1. Dezember, mit der „Feuerzangenbowle“.

Nach Einschätzung von Christopher Majewski, Geschäftsführer des Bildungszentrums Saalfeld (BZ), war das BZ-Sommerkino in diesem Jahr ein großer Erfolg. Finanziert vom Bund, habe man vielen daheimgebliebenen Jugendlichen, ihren Familien und allen anderen ein kostenloses Ferien- und Kulturangebot machen können. „Aufgrund des Erfolges haben wir uns entschlossen, so ein Angebot auch in der dunklen Jahreszeit zu machen“, so Majewski.

An vier Freitagen jeweils vor den Adventssonntagen wird zum Adventskino für Jung und Alt in die weihnachtlich geschmückte „Bauhalle“ des BZ in der Saalfelder Bahnhofstraße 6a eingeladen. Start ist am kommenden Freitag mit dem Klassiker „Die Feuerzangenbowle“, am 8. Dezember folgt „Kevin allein zu Haus“, am 15. Dezember wird „Tatsächlich Liebe“ gezeigt und am 22. Dezember gibt es den Weihnachts-Evergreen schlechthin, nämlich „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Jeweils ab 17 Uhr werden BZ-Mitarbeiter mit diversen Heißgetränken vor Ort sein, ab 17.30 Uhr wird jeweils ein kleiner weihnachtlicher Vorfilm laufen und um 18 beginnt der Hauptfilm. Sitzgelegenheiten, Liegestühle und Decken sind in der beheizten Location ausreichend vorhanden.

Der Eintritt ist frei. Finanziert wird das Ganze über das „Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit“, ein Programm des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.