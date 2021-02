Saalfelder CDU trifft sich erstmals online

Zwar hatte sich nicht einmal ein Fünftel der Mitglieder des CDU-Stadtverbands Saalfeld eingewählt, dennoch schätzt Vorsitzender Maik Kowalleck die erste Online-Mitgliederversammlung der Saalfelder Union als Erfolg ein. Rund ein Dutzend Mitglieder hatte sich am vergangenen Donnerstag eingewählt.

Gerade in der momentanen Situation komme es darauf an, die Verbindung zu Mitgliedern und interessierten Bürgern aufrecht zu halten, über aktuelle Themen zu informieren und Meinungen auszutauschen, so Kowalleck. Besonders erfreulich sei bei der Online-Premiere gewesen, dass das neue Format über die verschiedenen Generationen, vom 20- bis zum 75-jährigen Mitglied, angenommen wurde.

Das virtuelle Treffen könne aber nicht die persönlichen Begegnungen ersetzen. „Wir warten wie viele andere sehnlichst auf die Zeit, in der wir uns wie gewohnt monatlich im Hotel Weltrich zusammensetzen und diskutieren können. Das Bier vom Fass und das Schnitzel schmecken in gemütlicher Runde eben doch am besten“, so Kowalleck.

Für das analoge Treffen spricht dann auch die Statistik: Bei den üblichen Präsenz-Mitgliederversammlungen sind durchschnittlich 25 bis 30 Mitglieder anwesend. Möglicherweise, so Kowalleck, werde man künftig eine Kombination versuchen.