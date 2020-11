Saalfelder CDU will Sparkasse in Gorndorf erhalten

Der finanzpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Maik Kowalleck, kritisiert die Geschäftsstellenschließungen von Kreissparkassen und Genossenschaftsbanken in Thüringen. „Es ist notwendig, dass die Landesregierung die Probleme der Geldinstitute in einem schwierigen finanzwirtschaftlichen Umfeld endlich auf ihre Agenda nimmt. Genauso wichtig ist es, dass der Kundenservice in unserem ländlich geprägten Thüringen nicht den Bach runtergeht“, so Kowalleck. „Für den ländlichen Raum müssen Modelle angeboten werden, die eine Versorgung mit Finanzdienstleistungen sicherstellen.“

Der Saalfelder CDU-Fraktionschef Eirik Otto wird sich mit einem Antrag im Stadtrat für den Erhalt der Sparkassenfiliale in Gorndorf einsetzen. „Im größten Saalfelder Stadtteil leben viele ältere und hilfsbedürftige Menschen. Ziel muss es sein, weiterhin persönlichen Service zu erhalten. Ich kann mir gut einen Serviceschalter vorstellen, der sowohl telefonisch als auch persönlich bedient werden kann. Schließlich soll in der Gorndorfer Filiale sowieso telefonisch erreichbares Beratungspersonal bleiben. Wir werden als CDU-Fraktion unseren Vorschlag in den Stadtrat einbringen und vielleicht auch somit neue Wege für andere Filialen im Landkreis aufzeigen,“ so Eirik Otto.

Gesetzliche Aufgabe der Sparkassen ist es, in ihrem Geschäftsgebiet die Versorgung mit Finanzdienstleistungen sicherzustellen und insbesondere Gelegenheit zur sicheren Anlage von Geldern zu geben. Die Sparkassen betreiben demnach ihre Geschäfte nach Maßgabe der Sparkassenverordnung im Interesse ihrer Kunden.

Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt sollen zum Jahresende fünf bisherige Geschäftsstellen komplett geschlossen werden (Zeitung berichtete).

Nach den Schließungen des Jahres 2017 in Saalfeld, Rudolstadt, Gräfenthal, Kamsdorf und Könitz werde das Filialnetz dreieinhalb Jahre später schon wieder ausgedünnt. Fünf Geschäftsstellen sollen zum Jahresende geschlossen und zwei in Selbstbedienungsfilialen umgewandelt werden. Bereits im vergangenen Jahr gab die Volksbank Gera-Jena-Rudolstadt bekannt, dass bei rund einem Drittel ihrer Filialen das Personal abgezogen und die Standorte zu SB-Geschäftsstellen umfunktioniert würden.