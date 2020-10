Saalfelder Eltern gegen Versetzung von Kindergarten-Erzieher

Gegen die Versetzung eines Erziehers des Saalfelder Kindergartens „Sonnenland“ erhebt sich erheblicher Elternprotest. In kürzester Zeit seien „zwischen einhundert und zweihundert Unterschriften“ gesammelt worden, heißt es aus der Elternschaft. Der Erzieher – einer der wenigen männlichen Betreuungskräfte in Saalfelder Kindergärten – sei „ein herzensguter Mensch“. Die OTZ porträtierte ihn im Jahr 2016.

Das sei „der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt“

Allerdings sei diese Personalie nur „der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt“. Laut dem Saalfelder Michael Walther habe sich eine „Awo-Initiative mit über einhundert Eltern“ gebildet, die sich gegen die Personalpolitik des Saalfelder Kindergarten-Trägers Arbeiterwohlfahrt (Awo) richtet. Das Ziel der Initiative: „Wir wollen eine bessere Awo für unsere Kinder“, erklärte Walter.

Michael Walther erklärte, in den vergangenen neun Jahren seien zwei seiner Kinder im Kindergarten „Sonnenland“ betreut worden. In dieser Zeit habe er 16 Erzieherwechsel erlebt. Die meisten dieser Versetzungen seien „Disziplinarmaßnahmen“ gewesen. Auch dem Erzieher des aktuellen Falles würden „Vorwürfe gemacht“, erklärte Walther. Es handele sich nicht um eine Versetzung aufgrund eines Personalengpasses in einer anderen Awo-Kita.

„Da muss man Angst haben, das Falsche zu sagen“

Den Schilderungen Walthers zufolge herrsche unter den Erziehern bei den Awo-Kindergärten „ein Klima der Angst“. Er habe mit sechs ehemaligen Awo-Erziehern gesprochen, die sich in diesem Sinne geäußert hätten. Laut Walther sei „eine riesige Bewegung ins Rollen gekommen“. Ein weiterer Vater eines Kindes in einer Awo-Kita erklärte dieser Redaktion, Eltern, die kritisch auf Awo-Entscheidungen reagieren, würde von Seiten des Kita-Trägers gedroht, in dem erklärt werde, „die Kinderbetreuung kann auch von beiden Seiten beendigt werden bei beschädigtem Vertrauen“. Der Vater: „Da muss man Angst haben, das Falsche zu sagen.“

Wie dieser Vater weiter ausführte, sei erst am 25. September bekannt geworden, dass der beliebte Erzieher des Kindergartens „Sonnenland“ zum 1. Oktober versetzt werden soll. Das sei ausgesprochen kurzfristig und irritiere die Kinder sehr. „Wir Eltern waren entsetzt und dagegen.“ Es habe bisher „keinerlei Angaben von Gründen“ gegeben.

„Wir wollen keine verhärteten Fronten“

Die bei der Awo Saalfeld-Rudolstadt für die Kindergärten zuständige Mitarbeiterin Ute Salewski erklärte am Montag auf Anfrage dieser Redaktion lediglich, sie sitze am Montagabend noch mit dem Elternbeirat in dieser Sache zusammen.

Indes soll es am Dienstagabend – beschrieben mit den Worten eines Vaters – zu einem großen „Showdown“ mit dem Awo-Geschäftsführer Andreas Krauße (CDU) kommen. Bei dem Treffen werden laut Michael Walther acht Elternvertreter dabei sein, darunter „zwei Chefs von großen Firmen“ in Saalfeld, ebenso „die Personalchefin eines anderen großen sozialen Trägers“. Zudem. „Wir haben auch mal eine Angsttherapeutin ins Boot geholt.“ Michael Walther betonte gegenüber dieser Redaktion, dass die Eltern sich von dem Gespräch mit dem Awo-Chef viel versprechen: „Wir wollen keine verhärteten Fronten.“

Der Saalfelder Stadtrat Oliver Grau (Bürger für Saalfeld) war im Fall des versetzten Erziehers vermittelnd tätig. Wie er dieser Redaktion erklärte, müsse bei allen Entscheidungen „das Wohl der Kinder im Vordergrund stehen – vor allen anderen Erwägungen“. Grau spricht sich gegenüber der Awo für eine „bessere und frühzeitigere Kommunikation“ aus.