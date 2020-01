Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saalfelder Festring blickt auf 2020

Bei seiner Jahreshauptversammlung hat der Verein Saalfelder Festring auf 2019 zurück- und auf 2020 vorausgeblickt. Laut Vorsitzendem Hanjörg Bock zählt der Verein in seinem 26. Gründungsjahr derzeit 23 Einzelpersonen sowie zehn Vereine und öffentliche Institutionen.

21. Autofrühling, 310. Volksfest und das 29. Saalfelder Detscherfest

Als Gast begrüßte Bock den zweiten Beigeordneten Saalfelds, Joachim Heinecke (FDP). Nach der Begrüßung erstattete der erste Vorsitzende den Tätigkeitsbericht des Vorstandes für 2019 und nannte als Veranstaltungshöhepunkte den 21. Autofrühling, das 310. Volksfest mit der 16. Saalfelder Saalerallye und das 29. Saalfelder Detscherfest. Die Unterstützung von Veranstaltungen der Mitgliedsvereine und die Organisation eigener Veranstaltungen bildeten auch weiterhin den Mittelpunkt der Vereinstätigkeit, so Bock.

Die Erlöse des Detscherfestes sind wieder als finanzielle Unterstützung Vereinen und Projekten in Saalfeld und Umland zugute gekommen, sie wurden beim Herbstfest überreicht. Aus dem Gewinnanteil der Tombola wurden mehreren Einrichtungen Geldbeträge für Sport- und Spielsachen zur Verfügung gestellt und die Geschenke im Dezember vor Ort übergeben.

Neue Unterstützersind willkommen

Im Arbeitsplan für dieses Jahr stehen laut Bock wieder das Volksfest (11. bis 19. Juli), davor am 5. April das Frühlingsfest, am 26. April der Autofrühling und am 4. Oktober schließlich das Herbstfest. Alle diese sind Sonntage und auch verkaufsoffen, wozu es Abstimmungen mit dem Saalfelder Werbering gab.

Unterstützung findet auch wieder das größte Kinderfest im Landkreis bei der Saalfelder Feuerwehr am Pfingstmontag. In der Woche vor den Sommerferien startet dann der Rummel auf dem Weidig, wieder flankiert von der Saalerallye. Wie es sich schon seit Jahren bewährt hatte, schicken sich Detscherfest und Feengrotten-Classics am selben Tag an, Besucher in die Innenstadt zu ziehen. Termin hierfür ist der 15. August. Die Veteranenausfahrt des Oldtimer Replica Club feiert mit ihrer 20. Auflage gar ein Jubiläum. Den Faschingsauftakt am 11. November auf dem Marktplatz stemmen wie gewohnt Mitglieder und Unterstützer des 1. SRCC.

Der Vorstand dankte neben allen Mitglieder des Vereins auch den Sponsoren der Aktivitäten; allem voran dem Bürgerlichen Brauhaus sprach Hanjörg Bock Dank aus. „Wie in vielen Vereinen werden auch im Saalfelder Festring tatkräftige Mitglieder gesucht, damit die Veranstaltungen auch in den kommenden Jahren umgesetzt werden können“, schreibt er in der Mitteilung. „Interessenten können sich gerne bei uns melden!“

Kontakt: www.saalfelder-festring.de, oder per Mail an vorstand@saalfelder-festring.de