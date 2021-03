Saalfelder Festring löst sich auf

Das Detscherfest in Saalfeld war eines der Markenzeichen des Festringes, der nach einem Vierteljahrhundert jetzt seine Vereinstätigkeit einstellt.

Der Saalfelder Festring e.V., 26 Jahre lang erfolgreicher Veranstalter von Detscherfest, Autofrühling oder Rummel am Weidig, hat sich zum Jahresende 2020 aufgelöst. Das entschieden die stimmberechtigten Mitglieder des Vereins per Umlaufbeschluss, wie der Vorsitzende Hanjörg Bock am Montag mitteilte.

Bedingt durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen und Beschränkungen habe man im vorigen Jahr nur eine einzige Veranstaltung durchführen können. Diese sei mit hohen Auflagen, begründet durch geltende Verordnungen und daraus resultierende höhere Aufwendungen und Ausgaben verbunden gewesen, heißt es in der Mitteilung. "Damit einhergehend können wir die weiterführenden Auflagen in dem erforderlichen Umfang nicht umfassend erfüllen. Der Vereinszweck konnte nicht mehr erfüllt werden", so der Saalfelder.

Die Fix- und Nebenkosten, welche trotz fehlender Einnahmen weiterlaufen, seien ein weiterer Punkt gewesen. Aufgelegte Förderprogramme seitens des Landes und des Bundes hätten keinerlei Unterstützung gebracht, da der Verein nicht als gemeinnützig anerkannt wurde. Auch sei die personelle Unterstützung zurückgegangen. Nachwuchs konnte nicht im notwendigen Umfang gewonnen werden.

Für Hanjörg Bock bleibt das gute Gefühl, ein nützliches Netzwerk geschaffen, neue Freundschaften geschlossen, spannende Künstler begleitet und vielen Besuchern ein Lächeln in Gesicht gezaubert zu haben. Man habe vielen Vereinen und Personengruppen finanziell geholfen und gemeinsam mit den Vereinsmitgliedern und Freunden des Vereins fast 27.000 Stunden uneigennützig für eine gute Unterhaltung der Besucher und Gäste gesorgt. Der Danke gehe an alle Unterstützer, Sponsoren, Förderer und Helfer.