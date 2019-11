Saalfelder Firma spendiert Kindergärten Christbäume

„Das wird dieses Jahr der schönste Baum überhaupt“, ruft einer der „Morassina-Wichtel“ am Mittwochmorgen im Brustton der Überzeugung. Zum ersten Mal erhält der gleichnamige AWO-Kindergarten in Schmiedefeld einen Weihnachtsbaum von A & G Stahl aus Saalfeld. Seit rund 15 Jahren spendiert das Unternehmen den Kindergärten der Kreisstadt einen Weihnachtsbaum, Schmiedefeld sowie der dazugehörige Kindergarten „Sonnenfleckchen“ in Reichmannsdorf sind im Zuge der jüngsten Eingemeindungen erstmals in den Genuss gekommen.

Am 27. November wurde Einweihung gefeiert und geschmückt. „Kinder und Eltern haben den Baumschmuck nach ihrem Geschmack selbst gebastelt“, sagt Leiterin Konstanze Knopel, die die Aktion bis dahin nicht kannte. Bisher bekamen sie ihre Christbäume von der Gemeinde Schmiedefeld, „wir hatten aber jedes Jahr einen“, so Knopel. Die Gewächse sind kompakte Nordmanntannen von dichtem Wuchs, stammen von einem Anbieter in Wilhelmsdorf bei Ranis und sind rund drei Jahre alt.

Wie A & G-Geschäftsführer André Otto sagt, sei die Idee vor etwa 15 Jahren aus Kundenveranstaltungen heraus entstanden und mit den Jahren gereift, unter anderem durch eine Kooperation mit den Stadtwerken Saalfeld: Sie geben zu jedem Baum noch einen Gutschein über 50 Euro zur freien Verwendung an jede Einrichtung und steuern bei Bedarf außerdem Lichterketten und Ständer bei, erklärt deren Vertriebsleiter Daniel Bauer. Eine Gesamtsumme für die Bäume mochte André Otto nicht nennen. Jährlich wird die Übergabe stellvertretend für alle in einer anderen Einrichtung begangen. Alle 19 Saalfelder Kitas haben in dieser Woche ihre Bäume erhalten.

Was die Gutscheinverwendung angeht, hat Konstanze Knopel schon genaue Vorstellungen: „Für Schmiedefeld wollen wir Spielsachen besorgen und in Reichmannsdorf in den Bauwagen investieren.“ In dem Kindergarten mit Situationsansatz werden aktuell 27 Kinder betreut, 40 ist die Kapazität. Laut Knopel ist die Entwicklung positiv, die Kinderzahlen steigen, auch dank mehr Geburten.