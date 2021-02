Saalfelder Friseure: „Es gibt bereits Gewerbeabmeldungen“

Auf dem Marktplatz in Saalfeld stehen etwa 80 Menschen, die mit der Botschaft „Wir wollen arbeiten“ an der Lockdown-Mahnwache teilnehmen.

Um die 80 Menschen, schwarz gekleidet und mit Mundschutz, stehen auf dem Saalfelder Marktplatz. Alle tragen Schilder mit schwarzen Kreuzen und dem Satz „Wir wollen arbeiten“. Die Mahnwache der Friseure und Kosmetiker hätte hier noch wesentlich größer ausfallen können, aber es durften aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl nicht alle teilnehmen, die wollten. Am Montag bekam Ronny Rosenau, Innungsobermeister und Vorsitzender der Friseurgenossenschaft „Chic“, die Genehmigung, dass auch in Saalfeld die Lockdown-Mahnwache stattfinden darf. „Vielen steht das Wasser nicht nur bis zum Hals, sondern sogar schon darüber hinaus“, sagt er. „Es gibt bereits Gewerbeabmeldungen, weil kein Geld mehr da ist. Viele gehen an ihre Altersvorsorge.“ Kosten wie Versicherungen und Miete laufen weiter, während die Friseure keinerlei Einnahmen haben – „das einzige Handwerk, das nicht arbeiten darf, obwohl wir uns an alle Regeln gehalten haben. Es ist unverständlich“, ergänzt Ronny Rosenau. Und nun sei der Lockdown noch bis 19. Februar verlängert worden.