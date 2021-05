Saalfelder Hebamme: Geburtsvorbereitung vor Ort aufwendiger geworden

Saalfeld-Rudolstadt. Auch Online-Kurse sind in der Pandemie teilweise für werdende Eltern möglich.

Geburtsvor- und nachbereitungen finden in diesen Tagen nicht nur live und unter Hygienemaßnahmen statt, sondern zum Teil auch online, wie die leitende Hebamme der Thüringen-Kliniken, Susan Cebulla, erzählt.

Geburtsvorbereitungskurse können nach wie vor von Angesicht zu Angesicht durchgeführt werden – allerdings mit weniger Teilnehmern, größeren Abständen und allen anderen Hygienebedingungen. So sind die Kurse vom Hebammenverband gestattet – wenngleich sie in der Organisation und Umsetzung aufwendiger seien. Angebote wie Babymassage sind hingegen auch online gut umsetzbar, wie Susan Cebulla sagt. Viele Fragen, die an die Kliniken herangetragen werden, drehen sich in erster Linie bezüglich einer Begleitperson um die Zeit unmittelbar während und nach der Geburt.

„Bei der Geburt darf eine getestete Person mit dabei sein“, erklärt die Hebamme. Werdende Väter seien auch in der Impfpriorisierung berücksichtigt worden. Die Begleitpersonen dürfen außerdem durchweg mit in der Klinik bleiben. In der Regel sind es um die drei Tage, bis die frisch gebackene Mutter mit ihrem Kind wieder nach Hause darf. Apropos Haus: Hausgeburten werden generell eher weniger, wie Susan Cebulla, die seit dem Jahr 2000 als ausgelernte Hebamme aktiv ist, sagt.

Vom 1. Januar bis 11. Mai dieses Jahres kamen in der Klinik 290 Kinder zur Welt. Im vergangenen Jahr waren es im gleichen Zeitraum 323 Babys.