„Saalfelder Hell“ bringt Brauhaus gut durchs Corona-Jahr

Die Bürgerliches Brauhaus Saalfeld GmbH ist bisher verhältnismäßig gut durch das Corona-Jahr gekommen. „Wir sind weder Verlierer noch Gewinner“, erklärte Brauhaus-Geschäftsführer Jürgen Kachold am Dienstag. Dabei hat das Traditionshaus aufgrund der Corona-bedingten Restaurant-Schließungen durchaus Rückgänge beim Verkauf von Fassbier zu verkraften. Doch der Flaschenverkauf stieg dagegen an und besonders eine Biersorte „hat uns förmlich überrollt“, erklärte Kachold.

Bis zu 7000 Kisten „Saalfelder Hell“ im Monat

Die Saalfelder Brauer hatten den Trend zu „Hellbier“ aus Bayern schon lange gesehen. In ganz Deutschland wurde immer mehr Helles getrunken. „Wir haben lange gezögert, dann aber gesagt: Komm, wir machen es!“, erzählt der Brauereichef. Ende April diesen Jahres herausgebracht übertraf das helle Bier aus Saalfeld alle Erwartungen. Kachold: „Nach zwei Monaten hatten wir die Menge verkauft, die wir für das ganze Jahr geplant haben.“ Die Verkaufszahlen gingen durch die Decke, von Null auf 7000 Kisten im Monat zur Spitzenzeit im Sommer. Derzeit liege der Verkauf von „Saalfelder Hell“ bei 5500 Kisten pro Monat.

Und das Schöne ist, so Kachold: „Das Hell hat nichts kannibalisiert von unseren anderen Sorten.“ Sprich: Die Stammkunden von „Saalfelder“ sind nicht einfach umgestiegen auf das Helle, sondern es handelt sich um echt Zusatz-Verkäufe. Somit kann Kachold für 2020 bilanzieren, dass der Umsatz mit etwa 5,5 Millionen Euro in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen wird. Ende Dezember wisse er es genau.

„Es ist nicht schlecht, wenn auch mal ein Gut knapp ist.“

Es gab Momente, da hatte die Saalfelder Brauerei Lieferschwierigkeiten für ihr „Hell“. Gänzlich ausverkauft ist sogar das „Saalfeld Exclusiv“. Das hat einen Grund: Das Exclusiv wird mit jenem Hopfen gebraut, den das Brauhaus seit 2008 in einem kleinen Hopfengarten auf dem Brauereigelände selbst anbaut. Dadurch ist die Menge dieses nach böhmischer Brauart gebrauten Bieres ohnehin stark limitiert. Doch in diesem Jahr fiel die Hopfenernte geringer aus, weshalb „ein Sud weniger“ angesetzt wurde, erläutert Kachold und sagt lachend: „Es ist nicht schlecht, wenn auch mal ein Gut knapp ist.“ Damit zumindest die Standartbiere auch im Sommer ohne Unterbrechungen fließen, will sich die Brauerei bis zum Frühjahr neue Gär- und Lagertanks anschaffen, informiert Kachold.

Zum Besonderen des „Saalfelder Exclusiv“ zählt der Kasten, in dem es geliefert wird. Er wurde vor einigen Jahren zusammen mit der Tischlerei der Werkstätten Christopherushof in Altengesees entwickelt, um neun Flaschen aufzunehmen. „Mittlerweile sind mehr als 3000 Kästen in der Werkstatt produziert worden. Diese finden jedes Jahr reißenden Absatz. Wie beliebt nicht nur der Inhalt, sondern auch die Verpackung ist, beweist die Tatsache, dass von den jährlich 1000 verkauften Kästen nur die Hälfte den Weg zurück in die Brauerei findet“, sagt Jürgen Kachold.

„Jede Kiste muss dieselben Maße haben.“

Bei der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein, zu der die Werkstätten Christopherushof gehören, sind sie einer Mitteilung zufolge sehr froh über die Zusammenarbeit mit dem Saalfelder Brauhaus. So erklärt Tischler und Gruppenleiter Frank Müller „Es macht Spaß mit so einem Partner in der Region etwas zu machen. Für uns ist das ein perfekter Auftrag. Die Beschäftigten können zeigen, was sie draufhaben, denn bei dieser Stückzahl ist zügiges Arbeiten in gleichbleibender Qualität nötig. Schließlich muss jede Kiste dieselben Maße haben.“

Die Zusammenarbeit zwischen Saalfelder Brauhaus und der Diakoniestiftung besteht der Mitteilung zufolge nicht nur in Bezug auf die besonderen Kisten. In den Saalfelder Werkstätten werden gewöhnliche Bierkisten repariert, 2017 gab es das Lutherbier in Tonflaschen aus der Töpferei in Altengesees, die Garten- und Landschaftsbaugruppe aus Saalfeld pflegt die Grünflächen auf dem Brauereigelände und der Inklusionsbetrieb Decolor24 zieht seit vielen Jahren die Bügelverschlüsse auf hunderttausende neu Bierflaschen auf.