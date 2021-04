Videodreh in der Saalfelder Bibliothek. Die Vorlesevideos für Senioren können über den YouTube-Kanal der Stadt Saalfeld abgerufen werden.

Saalfelder interessiert an Büchern über ihre Heimat

Saalfeld Zahlen aus der Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld zum Welttag des Buches - das sind die meistgelesen Romane, Sach- und Kinderbücher

Zum unlängst begangenen Welttag des Buches hat die Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld interessante Zahlen veröffentlicht. Auf Platz 1 der meistausgeliehenen Romane in der Saalfelder Bibliothek liegt der Thriller „Blutmale“ von Tess Gerritsen mit 268 Entleihungen. Platz 2 belegt das Buch „Nomadentochter“ von Menschrechtsaktivistin Waris Dirie. Es wurde 260-mal entliehen. Ganz knapp dahinter auf Platz 3 folgt Nora Roberts, eine der meistgelesenen Autorinnen der Welt. Ihr Roman „Mitten in der Nacht“ kann 259 Entleihungen verzeichnen.

Das große Interesse der Saalfelder an ihrer Heimatstadt zeigt sich bei den Sachbüchern. Der ehemalige Leiter des Saalfelder Stadtmuseums und Schriftsteller Gerhard Werner belegt hier die ersten fünf Plätze auf der Bestenliste. Seine vierbändige Reihe „Geschichte der Stadt Saalfeld“, sowie das Buch „Saalfelder Bau- und Kunstdenkmäler“ wurden zusammengerechnet 2709-mal entliehen.

Das meistausgeliehene Kinderbuch ist Band 2 von Jeff Kinneys Comic-Roman-Reihe „Greg’s Tagebuch – Gibt’s Probleme?“, der 269-mal ausgeliehen wurde. Mit 258 Entleihungen folgt auf Platz 2 das Buch „Regenbogenfisch komm hilf mir“ von Marcus Pfister und Platz 3 belegt der 1. Band der Harry Potter Reihe. „Harry Potter und der Stein der Weisen“ von Joanne K. Rowling wurde 227-mal entliehen.

Lesen – und auch vorlesen – fördert die Sprachkompetenz, regt die Fantasie an und fördert die geistige und soziale Entwicklung von Kindern. Daran beteiligt sich die Stadt- und Kreisbibliothek unter normalen Umständen mit Vorlesenachmittagen. Da dies aufgrund der Corona-Pandemie zurzeit nicht möglich ist, ist das Bibliotheksteam neue Wege gegangen. Vorlesegeschichten werden per Video aufgezeichnet und bei Facebook online gestellt, natürlich in Absprache mit den jeweiligen Verlagen.

Und weil nicht nur Kinder, sondern auch ältere Menschen gerne Geschichten hören, gibt es seit März 2021 auch Vorlesevideos für Senioren, die über den YouTube-Kanal der Stadt Saalfeld abgerufen werden können. Die Idee, auch für Senioren vorzulesen, entstand im Zusammenhang mit dem Projekt „Bücherbote“, das die Bibliothek 2020 ins Leben rief. Saalfelder Senioren- und Pflegeheime werden mit Büchern, Zeitschriften, Spielen und anderen Medien beliefert – und nun auch mit vorgelesenen Geschichten.

Die Saalfelder Bibliothek hat mehr als 70.000 Medien im Bestand, über 55.000 davon sind Printmedien. Als die Bibliothek am 13. März 1930 gegründet wurde, gab es gerade einmal 580 Bücher.