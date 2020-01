Saalfeld. Das Jugend- und Stadtteilzentrum Gorndorf soll bereits in diesem Jahr eine Spielstätte der Saalfelder Jazztage sein.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saalfelder Jazztage breiten sich bis nach Gorndorf aus

Thomas Schilling und Sven Krieg klatschen in die Hände und schauen nach oben. Aufmerksam hören sie zu, wann das Geräusch verhallt. Beide sind Techniker im Kulturbetrieb Meininger Hof in Saalfeld. Den Test allerdings führen sie im Foyer des Jugend- und Stadtteilzentrums in Gorndorf durch – mit dem Ergebnis: „Super!“ Die Leiterin des Hauses, Andrea Tauchnitz, lächelt. Sie hat die beiden Techniker sowie den Werkleiter Tobias Fritzsche eingeladen. Alle wollten herausfinden, ob sich das Haus dafür eignet, einen Teil der Saalfelder Jazztage dort zu veranstalten.

„Ich hatte die Idee schon lange, gerade auch, weil in Gorndorf wenig in dieser Art stattfindet“, begründet die Hausleiterin. Bei privaten Feierlichkeiten seien ihr immer wieder die gute Akustik und die ebenso gute Atmosphäre aufgefallen, weswegen sie schließlich den Kontakt mit dem Werkleiter aufnahm. „Es war bei Schier-Optik, bei einem Konzert“, erinnert sich Tobias Fritzsche zurück. Jazz unterm Sternenhimmel Da bereits die Orangerie in Saalfeld als andere Spielstätte gut ankam, nahm er die Einladung an. Die beiden Techniker tüfteln. Einige Pflanzen müssen verschoben werden. Wohin kommt welches Licht, und sie beginnen sogar die Feinheiten, die der Veranstaltung einen Charakter geben sollen, zu planen. Die Sternwarte soll einbezogen werden. „Vielleicht öffnen wir sie danach, wenn der Himmel klar ist“, sagt die Hausleiterin. „Jazz unterm Sternenhimmel“, wirft Thomas Schilling einen ersten Arbeitstitel ein. Einen konkreten Act hat der Werkleiter bereits im Sinn, Rücksprache muss er noch halten, aber die Kombination der Instrumente könne er sich in dem Foyer gut vorstellen. Immer wieder wandern die Blicke der vier kreativen Köpfe in Richtung der Holzverkleidungen, Säulen und der Bar. 50 bis 60 Leute, schätzt Andrea Tauchnitz, dürften dort Platz finden. Zum ersten Mal würden die Saalfelder Jazztage bis nach Gorndorf reichen – eine Herzensangelegenheit von Tobias Fritzsche: „Ich habe jahrelang hier in Gorndorf gewohnt, es ist mir irgendwie auch ein persönliches Anliegen.“