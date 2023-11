Saalfelder Johannesschüler mit Garteneinsatz im Herbstlaub

Saalfeld Blätter gerecht, Fahrradstrecke ausgebessert und das "Projekt Entspannungswiese" einen großen Schritt vorangebracht

„Hand in Hand für unsere Erde" – so lebt die Evangelische Johannesschule Saalfeld nun schon seit Jahren das Prädikat „Nachhaltigkeitsschule“. In vielen Projekten haben Kinder und Pädagogen komplexe Zukunftshemen gemeinsam bearbeitet und eigene Sichtweisen entwickelt. "Das hat den eigenen Blick geweitet und diesen auch für ein komplexes und fachübergreifendes Nachhaltigkeitsthema geschärft", so Yvonne Meffert-Daum, stellvertretende Schulleiterin der Johannesschule.

So sei denn auch der letzte Garteneinsatz Anfang November von viel Spaß und Wissenswertem geprägt gewesen. Kinder, Eltern und Pädagogen der Schule rechten auf dem Schulgelände, im Schulgarten, auf dem Spielplatz und im Schulpark Laub. Die Hügel und Kurven der Fahrradstrecke wurden saniert und ausgebessert. Vor allem das „Projekt Entspannungswiese“ konnte einen großen Schritt in Richtung Fertigstellung machen.

Firma unterstützt Anschaffung von Beerenbüschen

Dies sei möglich gewesen, weil die Batix Software GmbH aus Saalfeld die Anschaffung von 22 Beerenbüschen durch eine Spende unterstützte. Diese werden als Abtrennung der Ruhezone vom Trubel dienen. "Außerdem können die Kinder hier später verschiedene Beerensorten, wie weiße Johannisbeere, Himbeere, Jostabeere, Aroniabeere u.a. nicht nur kennenlernen, sondern auch probieren", erläutert die Pädagogin. Die Heckenpflanzen förderten die Erhaltung der Artenvielfalt. Das liege der Nachhaltigkeitsschule ganz besonders am Herzen.

Die Klasse der "Schlauen Füchse" hatte mit den Äpfeln der Obstwiese reichlich Apfelkuchen gebacken und somit für die Verpflegung gesorgt. Natürlich wurde nicht nur gearbeitet, sondern bei Kaffee und Kuchen gab es auch die Möglichkeit zu netten Gesprächen oder sich noch näher kennenzulernen. "Wir haben wieder einmal gemerkt, wie wichtig gemeinsame Aktivitäten sind, um den Zusammenhalt der Schulgemeinschaft zu stärken", so Yvonne Meffert-Daum. Die Schulgemeinde freue sich auf die Umsetzung neuer Ideen und tatkräftige Unterstützer auch im nächsten Jahr.

Die evangelische Johannesschule Saalfeld ist eine staatlich anerkannte Grundschule in Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland. Aktuell lernen 157 Kinder mit 34 Pädagogen in der vollgebundenen Ganztagsgrundschule. Ein gelebter christlicher Wertekanon und die gemeinsame Gestaltung musischer Bildung binden alle Kinder ein - unabhängig von ihrer sozialen, ethnischen oder weltanschaulichen Herkunft.