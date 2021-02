Saalfelder Johannesschule feiert Fasching online

Im November 2020 war noch Präsenzunterricht in festen Lerngruppen möglich: Fachlehrer wurden per Laptop in die Klassenzimmer zugeschaltet, wobei der Klassenlehrer den Unterricht begleitet hat.

Buntes Faschingstreiben findet in der Johannesschule dieses Jahr nur virtuell statt. Schüler und Erzieher schalten sich per Video zusammen, um trotz Corona etwas närrisch sein zu können. „Sie haben eigene Programmpunkte einstudiert, die sie vor der Kamera zeigen. Unter anderem so wollen wir in der schwierigen Situation miteinander in Kontakt bleiben“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Yvonne Meffert-Daum. 118 Schüler lernen derzeit in sechs Klassen an der Schule in der Pfortenstraße.