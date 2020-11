Die Thüringen-Klinik in Saalfeld.

Saalfelder Klinik erstrahlt am Dienstag in Violett

Anlässlich des Welt-Frühgeborenen-Tages soll das Hauptgebäude der Thüringen-Kliniken in Saalfeld heute violett angestrahlt werden. Gleichzeitig ruft die kommunale Klinikgruppe Eltern von Frühgeborenen auf, zu Hause ein lilafarbenes Licht anzuzünden und ein Bild an die Klinik zu senden – per Facebook oder Instagram.

Jedes elfte Neugeborene ist ein sogenanntes „Frühchen“, kommt vor dem Ende der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt. Diese kleinen Patienten, aber auch ihre Eltern, brauchen eine spezielle Fürsorge.

„Frühgeborene haben im Vergleich zu reif geborenen Kindern vermehrt mit Anpassungsproblemen und erhöhter Infektanfälligkeit zu kämpfen, sie und ihre Familien brauchen oft jahrelang viel Unterstützung“, berichtet Sigrid Aspöck, Oberärztin der Neonatologie in den Thüringen-Kliniken. Das neonatologische Team betreut pro Jahr knapp 100 Frühchen auf der Station, dem Perinatalzentrum.

Dort können Frühgeborene ab der 29. Schwangerschaftswoche oder mit mindestens 1250 Gramm Geburtsgewicht, Zwillinge ab der 29. Schwangerschaftswoche sowie Früh- und Neugeborene mit Infektionserkrankungen oder angeborenen Fehlbildungen speziell behandelt werden.

Ziel ist, dass die Eltern ein gesundes Kind mit nach Hause nehmen können.