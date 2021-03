Saalfelder Köditzgasse verliert fünf Bäume

Saalfeld. Die Fällungen in der Köditzgasse erfolgten wegen der Straßensanierung. Die ältesten Exemplare waren 90 Jahre alt und bereits geschädigt

Die Sanierung der Köditzgasse in Saalfeld hat gut sichtbar begonnen. Ein Bürger musste nun entsetzt feststellen, dass mehrere Bäume zwischen Kleiner Gasse und Breitscheidstraße gefällt wurden. Seine Vorwürfe in der Nachricht an uns tönen schwer: Die Stadtratsmitglieder seien „Taugenichtse", die Narrenfreiheit genießen würden.