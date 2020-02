Saalfelder Kunstverein wählt neuen Vorstand

Der Kunstverein Saalfeld hat einen neuen, aber nur in Details veränderten Vorstand. Zur Jahreshauptversammlung am Samstag in der Saale-Galerie wählten die Mitglieder Galeristin Maren Kratschmer-Kroneck als Vereinsvorsitzende wieder. Ihre Stellvertreterin wird SPD-Stadträtin Christine Lehder, die bereits seit einem Jahr im Verein ist, Ursula Nutsch ablöst und mit dem Renteneintritt 2018 begonnen hat „selbst großformatige Bilder zu malen“. Als Geschäftsführer bestätigten die knapp 50 anwesenden Vereinsmitglieder Vereinschronist Dieter Kunstmann. Christine Mantzsch bleibt Schriftführerin, Nordrun Strunz wird Schatzmeisterin.

Anlässlich der Zusammenkunft begrüßte der Verein zwei neue Mitglieder: Horst Sakulowski - in Saalfeld geborener Maler, Zeichner, Grafiker und Videokünstler - sowie Claudia Gütter, die derzeit in der Sparkasse ausstellt, OTZ berichtete. Rund ein Drittel der damit 145 Vereinsmitglieder sei selbst künstlerisch aktiv, so Kratschmer-Kroneck. Prominentes Beispiel: Kristian Körting aus Remschütz, von dem auch ein neuer Katalog erhältlich ist. Sakulowski verwies auf den für Frühjahr angekündigten dritten Regional-Krimi seines Sohnes Rolf (Erstling: „Das Feengrotten-Geheimnis“, 2014)

Immer wieder stellen die Künstler in Thüringen und darüber hinaus aus. Kunstmann fasste alle Expositionen von 2019 im Jahrbuch zusammen und erinnerte auch an Gerhard Meyer. Werke des im April letzten Jahres verstorbenen Kulturdezernenten der Stadt hatten noch kurz zuvor in der Galerie gehangen.

Kratschmer-Kroneck kündigte die folgenden Veranstaltungen an; bereits an diesem Samstag kommen Diego Bianconi aus Nürnberg und Henry Knye (Lauscha) mit Malerei, Grafik und Glaskunst in die Brudergasse. Begleitend zum Autofrühling am letzten Aprilwochenende zeigt der Hesse Curd Achim Reich seine Kunst mit Bezug zum Kulturgegenstand Automobil, bevor Renate Jüttner aus Saalfeld bis in den Herbst zu ihrem 85. Geburtstag ausstellt. Die Schau von Hartmut Schwager, ebenfalls aus Saalfeld und anlässlich dessen Jahrestages, endete hingegen. Der 80-Jährige war seit November hauptsächlich mit Aquarellen, darunter vielen Saalfelder Motiven, vertreten.