Saalfelder Maler wird mit Werkschau geehrt

Kirchdorf/Saalfeld. Stillleben und Landschaften sind seine bevorzugten Motive: Der in Saalfeld geborene und aufgewachsene Maler Andreas Düpetell, feiert am Samstag, 30. September, seinen 60. Geburtstag.

Andreas Düpetell, 1963 in Saalfeld geborener und aufgewachsener Künstler, begeht am heutigen Sonnabend seinen 60. Geburtstag. Der seit 1988 in Berlin lebende ehemalige Fernsehballetttänzer feiert gleichzeitig sein 20-jähriges Berufsjubiläum als freischaffender Maler und hat am 2. September eine Ausstellung mit dem Titel „Faszination Malerei“ und 15 Gemälden im Inselmuseum Kirchdorf auf der Insel Poel eröffnet, die noch bis zum Jahresende zu besichtigen ist.

Düpetell gilt laut einer Pressemitteilung als innovativer, profilierter Vertreter des Neuen Deutschen Realismus mit dem Schwerpunkt Stillleben und Landschaften. Das Land Mecklenburg-Vorpommern widmet im Inselmuseum Kirchdorf dem Maler eine repräsentative Werkschau. Andreas Düpetell lebt und arbeitet seit 2003 ausschließlich als freischaffender Maler und gilt als einer der Hauptvertreter des klassischen Blumen- und Früchtestilllebens. Aber auch Landschaften und kubistische Kompositionen gehören zum Schaffen des Saalfelder Malers, der sich von Franzosen wie Claude Monet, Auguste Renoir und Henri Fantin-Latour inspiriert fühlt und mit einem Seerosenzyklus im Jahr 2013 zu seinem 50. Geburtstag im Bundesministerium der Finanzen in Berlin bekannt wurde.

Mit über 150 Gemälden, drei veröffentlichten Gemäldekatalogen und drei vom Rundfunk Berlin-Brandenburg gedrehten Kurzreportagen zu Leben und Werk in den Jahren 2010, 2012 und zuletzt im Oktober 2023, sowie 28 Ausstellungen in Deutschland und Frankreich blickt Andreas Düpetell auf ein bewegtes und schaffensreiches Künstlerdasein zurück. red