Saalfelder Marktfest auch für 2021 abgesagt

Dicht gedrängte Zuschauermassen wir hier beim Marktfest vor zwei Jahren sind in der aktuellen Pandemielage nicht vorstellbar.

Für Anfang Juni geplante Veranstaltung kann nach Änderung des Infektionsschutzgesetzes auch nicht in kleiner Form durchgeführt werden

Für die Saalfelder wird es auch 2021 keine große Party auf dem Marktplatz und im Freibad Anfang Juni geben. Das teilte die Stadtverwaltung der Kreisstadt am Donnerstag mit. Mit Änderung des Infektionsschutzgesetzes Ende April hätten sich auch die letzten Optionen zerschlagen, wenigstens einen Teil des Marktfestes, wie zum Beispiel den Zunftmarkt, durchzuführen.

„Wir haben lange gehofft, verschiedene Szenarien geplant und durchgespielt und mit Künstlern sowie Marktteilnehmern intensive Gespräche geführt, doch die aktuelle Rechtslage sowie die nach wie vor viel zu hohe Inzidenz erlauben keine realistische Prognose zur Durchführung des Marktfestes oder Zunftmarktes. Die komplette Absage ist daher nur folgerichtig“, wird Tobias Fritzsche zitiert, Werkleiter des Meininger Hofes und Festleiter.

Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) informierte am Mittwoch vorab die Mitglieder des Stadtrates. Im Einvernehmen mit den Künstlern soll das für 2020 bzw. 2021 geplante Programm nun nach 2022 verschoben werden. Aktuell arbeite Saalfelds Kulturbetrieb an Ideen für einen Kultursommer sowie an möglichen Outdoor-Events im Herbst. red