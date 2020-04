Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saalfelder Marktfest ist abgesagt

Diese Nachricht kommt nicht wirklich überraschend: Das Saalfelder Marktfest, das am ersten Juniwochenende über die Bühne gehen sollte, wurde von der Stadt am Mittwoch abgesagt. Bereits Anfang der Woche hatte der Festring seine Veranstaltungen bis in den August hinein abgesagt. Auch in Rudolstadt fielen bereits Altstadtfest, Rudolstadt Festival und Vogelschießen der Coronakrise zum Opfer, in Bad Blankenburg das Lavendelfest.

Man habe sich schweren Herzens zu der Absage entschieden, erklärte dazu Tobias Fritzsche, Werkleiter des Meininger Hofes und Festleiter: „Wir haben lange gehofft, dass es doch noch eine Möglichkeit gibt, das Marktfest stattfinden zu lassen.“ Am Ende sei es allerdings eine Frage der Vernunft, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, auf das Marktfest zu verzichten, wie Fritzsche anführt.

Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) betonte, Vorrang habe im Augenblick der Schutz der Bürgerinnen und Bürger: „In Zeiten einer Pandemie können wir es nicht riskieren, die Menschen der Gefahr einer Ansteckung auszusetzen.“ Bei mindestens 10.000 Besuchern, die über vier Tage hinweg auf den Saalfelder Marktplatz strömen, sei ein wirksamer Schutz vor Ansteckung und die Einhaltung von Hygienevorschriften schlicht unmöglich.

„Es ist schmerzlich, dass wir dieses Jahr nicht mit den Saalfelderinnen und Saalfeldern feiern können. Aber im Augenblick müssen wir dem Kampf gegen die Pandemie die oberste Priorität einräumen und mit der Absage des Marktfestes Konsequenzen ziehen“, erklärt Kania.

Bei der achten Auflage des Marktfestes waren acht Solokünstler und Bands geplant, unter anderen „The O’Reillys and the Paddyhats“ sowie „Vize“.