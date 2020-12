Saalfelder Pfarrerin sorgt sich um geistliche Sehnsucht

Von Dominique Lattich

Saalfeld. Es ist still in den Kirchen, die sonst zu Heiligabend so proppenvoll sind und wo an jenem Abend leise geflüstert und laut mitgesungen wird. Nur jede zweite Bankreihe ist diesmal besetzt. Ein Mundschutz hindert davor, leise zu flüstern, das Mitsingen ist nicht erlaubt, aber das Mitlesen und Verinnerlichen der Liedtexte, die da sagen: „Stille Nacht, heilige Nacht.“

„Und still war es“, resümiert Pfarrerin Christiane Weigel, wenn sie auf den Heiligabend in der Johanneskirche in Saalfeld blickt. Für sie und ihren Mann Christian Weigel stand fest: Die Christvesper wird stattfinden. Das Konzept haben sie bereits im September erarbeitet. „Mehr, kleiner, kürzer: Überall soll derselbe Ablauf stattfinden und alles soll nach dem gleichen System ablaufen“, sagt sie.

„Diese Vereinfachung war eigentlich toll. Der Kern der Christvesper stand im Mittelpunkt.“ Und nach diesem Kern hatten die Menschen Sehnsucht, wie die Pfarrerin aus Gesprächen erfuhr. „Fürchte dich nicht! Friede sei mit dir! Freut euch! Diese Aussagen passen zu uns und zur aktuellen Zeit.“ Dabei sei sie eigentlich keine „Weihnachtspfarrerin“, wie sie sagt. Jedoch sei diese Rückkehr zu den Wurzeln gut gewesen und sie habe vielen auch gut getan.

„Es ist die Zeit der geistlichen Besinnung, und die Sehnsucht nach Hoffnung ist bei vielen Menschen einfach da.“ Die Parallelen zur heutigen Zeit habe sie bei der Weihnachtsgeschichte stark empfunden. „Alle Herbergen sind zu, die Teilnehmerlisten, die Suche nach einer Perspektive“, zählt sie auf. „Und dazwischen Josef und Maria, die in tiefem Vertrauen unterwegs waren. Gottgezogen. Und wir sind mittendrin.“

Sorge um die Werte

Trotz aller guten Gefühle, die sie und die Gäste an dem Abend begleiteten, bleibt eine Frage zurück. „Ist die geistliche Sehnsucht nicht mehr so groß?“ Es kamen trotz eines sehr guten Hygienekonzeptes weniger Menschen in die Kirchen in Saalfeld, Graba und Gorndorf, als sie erwartet haben.

„Ich habe ein bisschen Angst, dass es gar nicht mehr so wichtig ist für die Menschen. Das beschäftigt mich in diesen Tagen wirklich sehr. Ich habe Sorge, was unsere Werte sind.“ Für sie sei es absurd, welche Sachen den Menschen zum Teil wichtiger sind als die Christvesper. „Die Voraussetzungen haben wir allein dadurch, dass wir so große Kirchen haben und super vorbereitet waren.“

Es sei schon immer so gewesen, dass an den Weihnachtstagen weniger Menschen in den Kirchen waren als zur Christvesper am Heiligen Abend. „Doch diesmal war es krasser als sonst. Drei Leute waren da. Mehr nicht.“ Ein Punkt, der der Pfarrerin Sorge bereitet. „Ich habe Angst, dass die Leute zu wenig dafür tun, dass ihre Seele noch berührt werden kann.“

Auch Online-Gottesdienste von Kollegen habe sie im Internet verfolgt. „Ich habe es wirklich versucht, aber es ist und wird aus meiner Sicht einfach nie dasselbe sein, wie in einer Kirche den Segen zu empfangen.“

Leben ist Gnade

Christina Weigel freut sich über all die Worte und die Dankbarkeit, die Heiligabend von den Menschen, die Teil der Christvesper waren, ausgedrückt wurden. „Ein Mann, der in Graba den Josef spielte, erzählte, dass er vor 50 Jahren das letzte Mal Josef war“, sagt sie lächelnd. Für ihn sei es ein Erlebnis gewesen.

Viele der Ehrenamtlichen gaben viele Stunden ihres Heiligen Abends für die Kirche und die Menschen. Solisten sangen, andere nahmen ihre Engelchöre auf und spielten sie ab. Sang- und klanglos sollte Heiligabend nicht verstreichen. Vielmehr sei er besinnlich und liebevoll gewesen. „Ich denke, die Menschen haben es genossen und waren aufmerksamer als sonst.“

Die Pfarrerin wünscht sich für das kommende Jahr, dass die Menschen Begegnungen finden, sich nicht zurückziehen und Möglichkeiten finden, einander nahe zu kommen, Kontakte zu pflegen und nicht vereinsamen. „Denn das Leben ist eine Gnade.“