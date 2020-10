Jahrelange Verhandlungen: Saalfelder Rehaklinik Bergfried wird Fachkrankenhaus

Die Klinik „Bergfried" in Saalfeld.

Die Rehaklinik Bergfried in Saalfeld wird ein Fachkrankenhaus: Am 1. November 2020 eröffnet die Klinik Bergfried Saalfeld das Fachkrankenhaus für die Behandlung von Menschen mit einer akuten seelisch-körperlichen Erkrankung, Störung oder schwerwiegenden innerseelischen Krise. Das teilte die Medienkoordinatorin der Dr. Ebel Fachkliniken, Anastasia Eck, am Freitag mit. Der Entscheidung gingen jahrelange Verhandlungen voraus. Grund sei die hohe Nachfrage nach psychosomatischer Medizin und Psychotherapie.