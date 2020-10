Saalfelder Rehaklinik Bergfried wird Fachkrankenhaus

Die Klinik „Bergfried" in Saalfeld.

Die Rehaklinik Bergfried in Saalfeld wird ein Fachkrankenhaus: Am 1. November 2020 eröffnet die Klinik Bergfried Saalfeld das Fachkrankenhaus für die Behandlung von Menschen mit einer akuten seelisch-körperlichen Erkrankung, Störung oder schwerwiegenden innerseelischen Krise. Das teilte die Medienkoordinatorin der Dr.-Ebel-Fachkliniken, Anastasia Eck, am Freitag mit.