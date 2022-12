Saalfelder Reinholdianer treffen sich im Meininger Hof

Saalfeld. Das Ehemaligentreffen des Gymnasiums Saalfeld findet nach zwei Jahren Pause wieder statt.

Nach zweijähriger Unterbrechung findet am Dienstag, 27. Dezember, wieder das Ehemaligentreffen des Erasmus-Reinhold-Gymnasiums Saalfeld statt. Die traditionelle Veranstaltung, zu der alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler sowie aktuelle und ehemalige Lehrerinnen und Lehrer eingeladen sind, ist im Meininger Hof Saalfeld und beginnt 19 Uhr. Durchgeführt wird die Veranstaltung vom Förderverein des Gymnasiums, der am gleichen Tag das Volleyballturnier der Ehemaligen organisiert. Beginn des Turniers ist 11 Uhr in der Schulturnhalle. Teams können sich unter volleyball-erg@gmx.de bei Michael Selch anmelden.

„Es ist uns wichtig, Ehemalige und Lehrer des Gymnasiums zusammenzubringen“, so Eirik Otto, der 2022 den Vorsitz vom langjährigen Leiter des Fördervereins, Thomas Dreyßig, übernahm. „Wir versuchen zunehmend, einstige Schülerinnen und Schüler auch in die aktuelle Arbeit der Schule einzubeziehen. So fand 2022 die erste Veranstaltung statt, in der Absolventen des Gymnasiums aus verschiedensten Fachrichtungen, Ausbildungen, Studiengängen, Politik oder Unternehmertum mit aktuellen Schülern ins Gespräch kamen und Erfahrungen weitergeben konnten.“