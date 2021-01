Saalfelder Roland Beyer tritt bei Freien Wählern als Vize-Vorsitzender zurück

Der Saalfelder Roland Beyer ist von seinen Ämtern als stellvertretender Landesvorsitzender der Partei der „Freien Wähler“ und auch als Kreisvorsitzender der Freien Wähler zurückgetreten. In einem Brief an den Thüringer Landesvorsitzenden Norbert Hein begründet Bayer diesen Schritt mit einer sich ihm plötzlich bietenden beruflichen Perspektive, die er nutzen wolle. „Ich habe eine große Chance“, erklärte Beyer am Donnerstag gegenüber dieser Redaktion.



In dem Brief an Hein schreibt Bayer: „Da mir ein Angebot in der Wirtschaft unterbreitet wurde, welches mir in den nächsten Wochen zum Anlernen in der Schweiz notwendige Zeit erfordert und die ich in meinem Alter nicht mehr erwartet hätte, sehe ich mich außer Stande meine Zeit für die Freien Wähler ... aufzubringen.“



Auf Nachfrage erläuterte der 61-Jährige, er habe noch in der DDR im Jahr 1989 einen Meister im KfZ-Handwerk gemacht, diesen aber seither nicht nutzen können. „Nach 31 Jahren ist er mir plötzlich nützlich“, freut sich Beyer. Im Augenblick müsse er in der Schweiz viel lernen, dann jedoch wolle er nach Saalfeld zurückkehren um von der Feengrottenstadt aus zu arbeiten. „Ich bin nicht in die Schweiz geflohen“, scherzte Beyer. Den Freien Wählern bleibe er verbunden. 2018 war Beyer einer der fünf Kandidaten für das Saalfelder Bürgermeisteramt. Er erzielte 213 Stimmen.