Saalfelder Rummel dieses Jahr wieder fast wie gewohnt

Saalfeld. Die 311. Auflage des Volksfests startet am Samstag. Was es zu erleben gibt und welche Traditionen dieses Jahr warum pausieren müssen.

Auf dem Festplatz tut sich wieder etwas: Seit letzter Woche besiedeln Schausteller für das 311. Saalfelder Volksfest den Weidig.

Am Samstag 16 Uhr ist feierliche Eröffnung mit Fassbieranstich. Im Vergleich zu 2021, als der Rummel wegen Corona mit Hygienekonzept als „Saale-Markt“ erst im Oktober stattfand, ist dieses Jahr wieder fast alles wie immer. „Es gibt keine Auflagen“, so Michael Bang, erster Vorsitzender des Schaustellerfachverbands Thüringen, der den Rummel heuer mit Unterstützung von Stadt und Brauhaus ausrichtet.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bang und Kollegen zur Seite stehen einige frühere Mitglieder des Ende 2020 aufgelösten Festrings. Zusammen mit Freunden, Bekannten, Helfern und Vereinen bewirtschaften sie dieses Jahr in Eigenregie und rein ehrenamtlich den Biergarten. Mit im Boot sitzen etwa der Schützenverein Beulwitz, Stadtgarde und Mönche sowie der Saalfd-Rolschter-Carnevals-Club.

Nur vier Monate Zeit für Planung

26 Schausteller sind mit insgesamt 30 Geschäften dabei, darunter Autoscooter, Breakdance, Kettenkarussell, Losbuden, Piraten-Schiffsschaukel und eine Familienachterbahn. „Wir sind froh, dass alle Kollegen die Krise überlebt haben und viele wieder nach Saalfeld gekommen sind“, sagt Michael Bang.

Einige Schausteller seien sogar das erste Mal vor Ort. „Herausfordernd war, dass wir nur rund vier Monate Planungszeit hatten“, so Bang. Das sei vor allem bei der Buchung von Bands schwierig gewesen; glücklicherweise hätten mit „Campfire on the Rocks“ und „Café Royal“ gleich zwei Saalfelder Kapellen kurzfristig zugesagt. An drei Abenden gibt es Livemusik.

Wie gehabt wird acht Tage gefeiert, am Mittwoch ist Familientag, am zweiten Samstag Feuerwerk. Es wird zur Entschädigung etwas größer als sonst, denn Entenrallye und Tombola müssen entfallen. Grund seien Rohstoffengpässe für die Losherstellung und globale Lieferprobleme, sagt Michael Bang.