Saalfelder Schlosskapelle feiert Geburtstag

Die Hochzeit war gleichzeitig Einweihung: Als am 8. Februar 1720 Sophia Wilhelmina von Sachsen-Saalfeld den Rudolstädter Fürsten Friedrich Anton von Schwarzburg-Rudolstadt heiratete, nutzte Herzog Johann Ernst die Vermählung, um die bereits sechs Jahre zuvor fertiggestellte „Schlosskapelle zur Heiligen Dreifaltigkeit“ öffentlich zu präsentieren. Am Wochenende, genau 300 Jahre später, feierte der Landkreis das Jubiläum des barocken Kleinodes mit Vortrag, Gottesdienst und Festkonzert. Dreimal an diesem Donnerstagmorgen 1720 läuteten alle Glocken Saalfelds für eine Viertelstunde, um sieben, um acht, und um neun. Das geht aus der detaillierten, zehnseitigen Verordnung für das Ereignis hervor. Nichts wurde dem Zufall überlassen.

„Dieser Tag war ein wichtiger Schritt auf dem Weg Saalfelds zur Residenzstadt, ist ein Beispiel für die weit zurückreichenden Allianzen zwischen Saalfeld und Rudolstadt - und zeigt, dass uns trotz einer gewissen Konkurrenz doch mehr verbindet, als trennt“, befand Landrat Marko Wolfram (SPD) am Freitagabend. Der stand im Zeichen des Fachvortrags von Historiker Niels Fleck aus Coburg. Er referierte zur Bildsprache der Kapelle, für die wesentlich namhafte italienische Künstler wie Bartolomeo Luccheni und Carlo Ludoviko Castelli verantwortlich zeichneten. „Das Adelshaus hatte weder Kosten noch Mühen gescheut“, so Wolfram.

Stuckarbeiten dauerten vier Jahre

Fleck, der den Sakralraum ein „Musterbeispiel frühneuzeitlicher Hofkultur“ nannte, verwies auf diesen frühen Internationalismus des Adels, der künstlerische Entsprechungen in ganz Europa findet. So nimmt das Deckengemälde Anleihen an jenem in einer Stockholmer Ritterburg; der innere Aufbau hat große Ähnlichkeit mit einer kurz zuvor entstandenen Kirche in Genf. Auch in florentinischen Villen sowie Kirchen in Berlin und Halle entdeckte Fleck Parallelen, dergleichen in anderen Schlosskapellen Thüringens. „Der Herzig selbst sprach lieber von seiner Schloss„kirche“, denn hier fanden Taufen, Trauungen und regelmäßig Gottesdienste statt“.

Mit aktuellen und historischen Ansichten illustrierte er die Baugeschichte, wobei ihm das Saalfelder Pfarrarchiv eine ergiebige Quelle war. Christliche Motive, etwa biblische Darstellungen, Abendmalembleme und Allegorien, nehmen denkbar breiten Raum in der Ausmalung ein. Die Fresken zeugen nicht nur vom Können der Meister, sondern wiederum von Weltläufigkeit der Auftraggeber. So zeigt eine Fensternische die berühmte Pont du Gard in Südfrankreich, einen der größten erhaltenen römischen Aquädukte. Der Bauherr brauchte allerdings Geduld, allein die Stuckaturen nahmen vier Jahre in Anspruch.

Gleichwohl habe die Schlosskapelle in 300 Jahren „Federn gelassen“ und sei freilich nicht mehr in bauzeitlichem Zustand. „Der originale Sandsteinfußboden, die alten Fenster und die Orgeltechnik sind nicht mehr erhalten. Und blicken wir heute auf die Fresken, blicken wir auch auf das Werk der Restauratoren“, so Fleck. Für die Stucksäulen etwa wäre in Zukunft wieder eine Kur fällig. „Glücklicherweise gibt es mit dem Schlosskapellen-Verein sehr engagierte Unterstützer.“

Dem Förderverein um Klaus-Peter Marquardt dankte dann auch der Landrat. Marquardt spielte Orgel zum Vortrag und zum Gottesdienst, während der Schlosskapellen-Kammerchor und das Kammerorchester der Thüringer Symphoniker unter Leitung von Dirigent Oliver Weder am Sonntag Stücke von Bach und Kirnberger erklingen ließen.