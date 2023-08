Saalfelder Schüler erfindet den Rollator neu: Damit die Bordsteinkante keine Hürde mehr darstellt

Bensheim/Saalfeld. Schüler aus Saalfeld gewinnt Jugend-forscht-Sonderpreis der Christoffel-Blindenmission

Der Rollator erleichtert vielen die eigenständige Mobilität. An Steigungen oder Kanten kann die Hilfe jedoch zur Last werden. Schlimmstenfalls besteht sogar Unfallgefahr.

Tino Krosch (16) sucht hierfür nach Lösungen und entwickelt ein Modell mit Elektroantrieb und Hebemechanik. Für „Die nächste Generation des Rollators“ erhält der Schüler des Schülerforschungszentrums Rudolstadt den Sonderpreis der Christoffel-Blindenmission (CBM) „Innovationen für Menschen mit Behinderungen“. Der Preis wird im Rahmen des Landeswettbewerbs Thüringen der Stiftung „Jugend forscht“ verliehen.

Und so fing alles an: Tino sieht eine ältere Frau, die Mühe hat, mit ihrem Rollator eine Steigung zu bezwingen. Sie läuft stark nach vorne gebeugt und der Abstand zu ihrer Gehhilfe ist groß. Dadurch wirkt ihr Vorankommen beschwerlich und instabil. Ein elektronischer Antrieb wäre hier eine große Erleichterung, denkt sich der Schüler. Sein Interesse für die Rollator-Problematik ist geweckt. Eine weitere Schwierigkeit ist das Überwinden von Bordsteinkanten.

Prinzip Schwerpunkt

Der Jungforscher beobachtet: Oft wird nur ein Rad hinaufgefahren und der gesamte Rest hinterhergestemmt. Das ist für schwache Menschen nicht nur beschwerlich, sondern regelrecht gefährlich. Denn in diesem Moment sind sie unter Belastung und in ihrer Haltung extrem instabil. Das führt nicht selten zu Stürzen. Genauso kritisch ist es, wenn sie bergab laufen, denn dabei nimmt das Gerät Fahrt auf und die Bremse muss permanent gehalten werden. Dazu braucht es Kraft und Koordination, an denen es älteren und geschwächten Menschen nicht selten mangelt.

Um den Rollator komfortabler und sicherer zu gestalten, müssen zahlreiche Faktoren bedacht werden. Um stabil zu bleiben, ist es wichtig, dass zwischen Mensch und Rollator stets der richtige Schwerpunkt besteht. Dieses Problem löst der Jungforscher mit einer elektronischen Schrittkontrolle – zumindest im Modell. Das Gerät fährt nur, wenn der Schwerpunkt passt. Wird der Abstand zum Modellmenschen zu groß, stoppt der Rollator. Bergab bremst das Gerät also auch automatisch. Es geht erst weiter, wenn der Mensch aufschließt und sich wieder in stabiler Position zum Rollator befindet. Selbst das Kantenproblem hat der Jungforscher geknackt. Mittels Sensoren erkennt die Gehhilfe das Hindernis und richtet sich automatisch parallel dazu aus. Die Hebemechanik übernimmt den Rest.

Damit das im echten Leben funktioniert, bedarf es noch einiger Tüftelei, der Weg zur nächsten Generation des Rollators ist jedoch geebnet. CBM-Vorstand Rainer Brockhaus: „Tino beweist mit seiner Erfindung echten Forschergeist für eine gute Sache. Für einen Sechzehnjährigen ist das eine große Leistung“, lobt Brockhaus. „Durch unsere Arbeit in den CBM-Projekten weltweit wissen wir, wie wichtig eigenständige Mobilität ist. So können Menschen mit Gehproblemen weiterhin am sozialen und wirtschaftlichen Leben teilhaben.“

Chance auf CBM-Bundespreis

Der CBM-Sonderpreis zeichnet jedes Jahr kreative Studien und Erfindungen aus, die bei Jugend forscht eingereicht werden. Als Organisation für Menschen mit Behinderungen in Entwicklungsländern legt die CBM Wert darauf, dass die Arbeiten gerade ihnen den Alltag erleichtern können. Denn von den eine Milliarde Menschen mit Behinderungen leben 80 Prozent in den ärmsten Regionen der Welt. Prämiert werden außerdem Arbeiten, die einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit leisten.

Alle ausgezeichneten Landessieger haben die Chance, den von der CBM ausgeschriebenen Bundessonderpreis zu erhalten. Dieser ist mit 300 Euro dotiert.