Saalfelder Seeoffizier erlebte die Wende im ewigen Eis

Dass in Rudolstadt eine aktive Gruppe von Schifffahrtsbegeisterten ihren Heimathafen gefunden hat, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. In übergeordneter Trägerschaft fungiert hier die Deutsche Gesellschaft für Schiffahrts- und Marinegeschichte. Deren Thüringer Regionalleiter, der Rudolstädter Marinemaler Olaf Rahardt, organisiert regelmäßige Vortragsveranstaltungen im Alten Rathaus seiner Heimatstadt. Letzten Samstag war es wieder mal soweit. Die Ankündigungen dazu versprachen einen interessanten Nachmittag und so war es dann auch wenig verwunderlich, dass der Saalfelder Frank Heimann die rund 50 Zuhörer mehr als anderthalb Stunden in seinen Bann zog.

Als er zurückkehrte was das Land weg

Er war nämlich vor 30 Jahren als Funker fern ab der Heimat in der letzten DDR-Antarktisforschungsstation „Georg Forster“, als in der Heimat die Mauer fiel und der Staat, aus dem sie einst aufgebrochen waren, aufgehört hatte zu existieren. Nach 18 Monaten im ewigen Eis hatten dann 1991 außerdem auch der Pass, das Geld und die Arbeitsverträge der zehn Forscher keine Bedeutung mehr. Und so konnten seine tollen Fotos vom Leben in der Forschungsstation letzten Endes durch die Berichte über die abenteuerliche Heimreise einen spannenden Abschluss finden. Rund 14.000 Kilometer von zu Hause weg, waren diese zehn Männer vermutlich die am weitesten entfernten DDR-Bürger als die Mauer fiel.

Nächstes Treffen ist am 20. April 2020

Parallel dazu gestalteten Kölner Vereinsmitglieder einen Stand mit antiquarischer Literatur, so dass es neben Emotionen und Eindrücken auch etwas Greifbares zum Mitnehmen gab. Zum Ende der Veranstaltung erfolgte ein Besuch in der Rahardtschen Galerie „Bilder von HIER und MEE(-H)R“ in der Marktstraße 4 in Rudolstadt. Die weiteste Anreise zu dieser Veranstaltung hatte zweifellos ein Zuhörer von der Insel Rügen. Sein Resümee: „ Klasse was Ihr hier auf die Beine stellt. Wenn es am 4. April 2020 klappt, komm ich gern wieder.“ Dann wird übrigens Dr. Schulze-Wegener aus Hamburg zum Vortrag erwartet. (red)