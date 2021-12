Saalfelder Silvester mit der Leipziger Pfeffermühle abgesagt

Saalfeld. Das jährliche Gastspiel der Leipziger Pfeffermühle zum Jahresende im Saalfelder Meininger Hof kann nicht stattfinden.

„Auch wenn die aktuelle Allgemeinverfügung des Landkreises nur bis 27. Dezember gültig ist, lassen Zukunftsprognosen aus dem Landratsamt wenig Illusionen offen, dass die Regelungen auch über den Jahreswechsel bestehen bleiben oder gar verschärft werden. Daher haben wir uns gemeinsam mit der Leipziger Pfeffermühle entschlossen, die Silvesterveranstaltung schweren Herzens abzusagen, damit unsere Besucher ihren Nachmittag an diesem besonderen Tag frühzeitig anders planen können“, berichtet Werkleiter Tobias Fritzsche vom Saalfelder Kulturbetrieb.

Wie gewohnt können die Karten an der jeweiligen Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Die Rückgabefrist für diese Veranstaltung endet am 31. März 2022. Die Ticketkäufer aller weiteren in diesem Jahr abgesagten Veranstaltungen (unter anderem Die Prinzen und A Musical Christmas) werden gebeten, ihre Tickets bis zum 21. Dezember zurückzugeben.