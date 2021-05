Saalfelder Stadtarchiv öffnet nach Pfingsten

Saalfeld. Besuche sind an zwei Tagen in der Woche möglich.

Das Stadtarchiv im Saalfelder Rathaus hat nach Pfingsten wieder an jeweils zwei Tagen in der Woche geöffnet, und zwar am Dienstag von 9 bis 16 Uhr und am Donnerstag von 9 bis 18 Uhr.

Ein Besuch ist laut Stadtverwaltung nur für Einzelpersonen nach Terminvereinbarung unter Telefon 03671/598321 und 03671/598324 oder per Mail an archiv@stadt-saalfeld.de möglich.

Nutzerinnen und Nutzer müssten einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz sowie Handschuhe tragen und einen Sicherheitsabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen einhalten.