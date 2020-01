Saalfelder Stadtmedaille für Bernd Lochner

Bernd Lochner wurde mit der Saalfelder Stadtmedaille auszeichnet. Bürgermeister Steffen Kania (CDU) überreichte sie ihm für besonderes Engagement gestern, Lochners 75. Geburtstag. Der Geehrte machte sich vor allem für die Feengrotten verdient. Deren Geschäftsführer wurde er im April 1990, ihr technischer Leiter 1996. Die dringend erforderliche Sanierung der Schaugrotte ab 1987 sei maßgeblich sein Verdienst gewesen, würdigte Kania. Nach der Wende habe er die Feengrotten mit zu dem „Besuchermagnet und unverwechselbarem Aushängeschild unserer Stadt“ aufgebaut, das sie heute seien, so Kania weiter. Zahlreiche Veröffentlichungen zur Geschichte der Feengrotten sowie zu Saalfelder Persönlichkeiten stammen aus Lochners Feder, der seit 1999 über 15 Jahre lang für die CDU im Stadtrat saß. Der hatte die Verleihung der Medaille an Bernd Lochner im Dezember einstimmig beschlossen.

Als Diplom-Chemiker arbeitete Lochner lange in leitender Position im CFK Schwarza, wo er bereits 1981 die Fachgruppe für Höhlen-, Karst- und Altbergbauforschung begründete. Mit internationaler Beteiligung erforschte sie unter anderem die Höhle von Allendorf, wo sie 1986 einen neuen Hohlraum entdeckten und war auch in anderen Ostblockstaaten aktiv. „Der Bergbau hat mich schon immer interessiert“, so Bernd Lochner, der sich über die für ihn unerwartete Auszeichnung freut. „Ich bin froh und stolz, etwas historisch Bedeutsames hinterlassen zu haben und wünsche den Feengrotten und meiner Stadt nur das Beste. Ich werde gerne ein Auge darauf behalten!“ Und: „Die Zeit in den Feengrotten war meine beruflich glücklichste“. Dank guter Kontakte, etwa zum Thüringer Landesbergamt, habe er jährlich ein Projekt im Berg durchführen können. Für einige in den Grotten entdeckte Bakterienarten durfte er die Namen vergeben.

Lochner engagierte sich darüber hinaus seit 1995 im Rotary-Club, im Feuerwehrverein Remschütz, bei den Freunden des Stadtmuseums und den Bettelmönchen. Darüber hinaus zeigt er als ehrenamtlicher Fremdenführer Touristen seine Heimatstadt Saalfeld. Den Fremdenverkehrsverein und die Historische Vereinigung hat er mitbegründet.

Bei dieser Vita wundert es wenig, wenn der Rentner Bernd Lochner - verheiratet, zwei Kinder - konstatiert, das Nichtstun so gar nicht zu mögen. „Ich möchte immer etwas machen, in Bewegung sein“, sagt er. Dabei helfen ihm seine zahlreichen Steckenpferde, darunter der heimische Garten und Kakteen.