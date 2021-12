Saalfelder Stadträte sprechen sich für Corona-Impfung aus

Saalfeld. Für Social-Media-Aktion: Auf Initiative der SPD greifen Stadträte parteiübergreifend zum Schild mit der Aufforderung: „Lass Dich impfen“.

Die Initiative ging von der SPD aus. Nach der öffentlichen Sitzung des Saalfelder Stadtrates am Mittwoch warb SPD-Grüne-Fraktionschef Steffen Lutz um Teilnahme für eine Sozial-Media-Aktion. Stadträte aller Parteien, die möchten, sollten zu einem Schild mit der Aufschrift „Lass Dich Impfen“ oder auch „Lassen Sie sich impfen“ greifen und sich damit fotografieren lassen.

Parteiübergreifend folgte eine Gruppe von Stadträten dieser Option, darunter Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania und Vize-Bürgermeisterin Bettina Fiedler (beide CDU), aber auch Joachim Heinecke (FDP) oder auch Links-Fraktionschef Andreas Langen und Helmut Kulawik (Linke).

Steffen Lutz sieht den Vorschlag zu dieser Pro-Impfen-Aktion explizit in Zusammenhang mit der mittwochs in der Saalfelder Innenstadt stattfindenden Demonstration von Impf-Skeptikern. Jeweils mehrere Hundert Demonstranten hatten sich in den vorangegangenen beiden Mittwochabenden mit brennenden Kerzen in der Hand in der Blankenburger Straße versammelt. Viele von ihnen bekannten, nicht geimpft zu sein, die wenigsten trugen Masken.