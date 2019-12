Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saalfelder Tafel blickt „mit gemischten Gefühlen“ auf 2020

Die Saalfelder Tafel sieht „mit gemischten Gefühlen“ auf das kommende Jahr 2020. Tafel-Chef Jürgen Brengel erklärte am Montag dieser Redaktion: „Der Kampf geht wieder von vorne los!“ Es werde wieder „ein mühsames und arbeitsreiches Jahr“. Große Sorgen bereite die Personal-Situation und auch die Finanzierung der Kosten werde wie in jedem Jahr eine Herausforderung. Zu Unsicherheiten in der Kalkulation führe das Klimapaket der CDU-SPD-Bundesregierung, das zu einer Verteuerung von Treibstoff und Strom führen werde. Brengel rechnet mit 2000 Euro mehr Diesel-Kosten für die beiden Kühlfahrzeuge der Tafel, die in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg Ausgabestellen unterhält. Die Ausgabestelle in Königsee wurde bereits vor Wochen geschlossen.

„Wie soll das ein gemeinnütziger Verein abfedern?“ Bei einer Treibstoff-Verteuerung um 25 Cent pro Liter rechnet der Tafel-Chef mit jährlichen Mehrkosten von 1000 Euro pro Kühlfahrzeug. Anders als etwa die Unternehmen könne er die Mehrkosten nicht steuerlich absetzen. Auch von der Erhöhung der Pendlerpauschale habe die Tafel nichts. Brengel fragt: „Wie soll das ein gemeinnütziger Verein abfedern?“ Aus seiner Sicht dürfen staatliche Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung nicht zu Mehrkosten bei Hilfsorganisationen führen bzw. müssten diese kompensiert werden. Indes war die Tafel in Sachen erneuerbare Energien selbst nicht untätig: Im August 2019 nahm sie auf dem Dach ihres Hauptgebäudes in Saalfeld-Gorndorf eine Photovoltaikanlage in Betrieb. Knapp 17.000 Euro kostete die Solaranlage, die Supermarktkette „Lidl“ gab 10.000 Euro dazu. Der Rest wurde durch Spenden finanziert. Allerdings dürfen seit einer Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2012 nur noch 70 Prozent der maximalen Leistung kleiner Photovoltaik-Anlagen ins Netz eingespeist werden. Für Brengel bedeutet dies eine um 30 Prozent geringere Einspeise-Vergütung. Brengel ist verärgert: „Ich könnte mehr Strom produzieren und darf es nicht!“ „Viele Helfer kann ich nur noch halbtags belasten“ Bauchschmerzen bereiten Brengel und seiner Tafel-Mitstreiterin Sabine Marohn auch die Personal-Situation. 45 ehrenamtliche Helfer unterstützen die Saalfelder Tafel derzeit. Doch, so Brengel: „Das Ehrenamt ist überaltert und überlastet.“ Das Durchschnittsalter der Helfer betrage derzeit 66 Jahre. „Viele kann ich nur noch halbtags belasten“, sagt der Tafel-Chef. Schwierig sei es, Fahrer zu finden. In diesem Zusammenhang lobt Brengel das Jobcenter, dass immer wieder Ein-Euro-Stellen zur Verfügung stellt. Brengel stellt sich hinter die Forderung des Landesverbandes Thüringer Tafeln, der ein stärkeres finanzielles Engagement des Landes zugunsten der Tafeln fordert. Auch die Bundesregierung will Brengel nicht aus der Pflicht lassen. Hilfreich wären aus seiner Sicht zusätzliche bezahlte Arbeitsplätze. „Das Ehrenamt schafft das nicht mehr.“ Über 1500 Bedürftige werden momentan versorgt Brengel versichert indes, dass auch im kommenden Jahr kein Bedürftiger weggeschickt werde. „Die Lebensmittel reichen“, sagt Brengel. Und sollten die von Großmärkten abgegebenen Nahrungsmittel mal nicht ausreichen, „wird geteilt“, sagt Brengel. Dann „wird eben auch mal ein Stück Butter durchgeschnitten“. Als die Saalfelder Tafel im Jahr 1998 gegründet wurde, begann sie mit 80 Tafel-Kunden. Im Dezember des endenden Jahres 2019 seien es über 1500 Bedürfte, die auf Lebensmittel-Hilfen angewiesen sind. Brengel rechnet damit, dass die schwächelnde Konjunktur in 2020 einerseits zu mehr Hilfsbedürftigen, gleichzeitig aber auch zu einem Rückgang der Spendenbereitschaft führen wird. „Die Sorgen überwiegen“, sagt Brengel mit Blick auf das Jahr 2020, in dem er als 63-Jähriger einen Rentenantrag stellen, der Saalfelder Tafel aber als Leiter erhalten bleiben will. Dennoch: Ein Nachfolger werde gesucht.