Saalfelder Verwaltung ist erreichbar

Mit dem neuerlichen Lockdown gibt es auch beim Besuch der Saalfelder Stadtverwaltung vieles zu beachten. Wie die Behörde mitteilt, bleibt der Bürgerservice zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar. Im gesamten Haus gilt weiterhin Maskenpflicht. Zudem kann es wegen der Abstandsregeln längere Wartezeiten im Wartebereich geben. Die Fachämter sind bei unaufschiebbaren Angelegenheiten persönlich und nach telefonischer Terminvereinbarung erreichbar.

Es wird aber gebeten, alle Angelegenheiten sofern möglich per Telefon oder Mail mit den Fachämtern abzustimmen, um unnötigen Besucherverkehr zu vermeiden.

Bücherei und Spielplätze offen

Die zentrale Registrierung erfolgt wie bisher an den Haupteingängen von Rathaus und Bürger- und Behördenhaus. Wegen der neuen Thüringer Allgemeinverfügung bleiben die Schwimmhalle mit Sauna, Stadtmuseum, Meininger Hof, städtischen Sporthallen und -plätze, die Feengrotten, das Oberes Tor, das Museum Rotschnabelnest in Reichmannsdorf sowie die Morassina-Grotte in Schmiedefeld bis auf weiteres geschlossen. Geöffnet bleiben die Stadt- und Kreisbibliothek mit ihrer Zweigstelle Gorndorf, die Tourist-Information und alle Spielplätze. Bei Trauerfeiern und Eheschließungen gelten die bisherigen Regelungen. Die Sprechstunden des Bürgermeisters sind für dieses Jahr abgesagt.