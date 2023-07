Saalfelder Volksfest hat mit Saale-Rallye am Sonntag ersten Höhepunkt

Die Saale-Rallye mit gelben Quietschenten war am Sonnabend einer der ersten Höhepunkte des Saalfelder Volksfestes. 431 Plastiktiere machten sich auf den Weg von der neuen Zeissbrücke bis zur Sperre in Höhe des Festplatzes am Weidig.

Saalfeld 431 gelbe Plastikenten schwimmen ein paar hundert Meter um die Wette - Eröffnung mit Festbieranstich am Sonnabend

Im Schatten des Rudolstadt-Festivals hat am Sonnabend auch das Saalfelder Volksfest begonnen. Mit zwei Schlägen sorgte Bürgermeister Steffen Kania (CDU) am Samstagnachmittag für den Festbieranstich. Bis zum nächsten Sonntag laden Fahrgeschäfte und Versorger täglich ab 15 Uhr zum familienfreundlichen Rummelbummel auf den Festplatz am Weidig ein.

Programmpunkte ergänzen den täglichen Rummel

Mit dabei sind in diesem Jahr bewährte und neue Fahrgeschäfte wie der Autoscooter, „Break Dance“, „Black Pearl“, „Tornado 2“ und „Kettenflieger“. Für die klassischen Volksfestvergnügen stehen verschiedenen Schieß- und Wurfgeschäfte sowie Los- und Automatenbuden zur Verfügung. Ergänzt wird das Saalfelder Volksfest in den Nachmittag- und Abendstunden durch ein Programm aus Musik, Zauberei und dem Entenrennen der Saale-Rallye. Zu letzterem traten am Sonntag 431 nummerierte Plastikenten an und bewältigten die Strecke von der Zeissbrücke bis zur Sperre in Höhe des Festplatzes. 82 Preise standen dank der Sponsoren zur Verfügung.