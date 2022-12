Saalfelder Weihnachtspäckchen für drei Kinderheime in Opole

Saalfeld/Opole 45 Kinder aus dem Partnerlandkreis in Polen dürfen sich auf Weihnachtsgeschenke aus Thüringen freuen

Für die Vertreter des polnischen Partnerkreises Opole - Landrat Henryk Lakwa, die erste Beigeordnete Leonarda Ploszaj und Krzysztof Wysdak, Vorstandsmitglied des dortigen Landkreises - war am Dienstag dieser Woche schon eine kleine Bescherung: Insgesamt 45 Weihnachtspäckchen konnten sie im Saalfelder Schloss einladen. Mitarbeiter des Landratsamts und der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt hatten in den vergangenen Wochen große Pakete für die Kinder in den drei Kinderheimen Turawa, Tarnow und Chmielowize im Kreis Opole gepackt.

Landrat Marko Wolfram (SPD) dankt einer Mitteilung der Kreisverwaltung zufolge allen, die sich der diesjährigen Geschenkinitiative angeschlossen haben. „Das ist inzwischen eine schöne und bewährte Tradition, in der wir unsere Verbundenheit mit den polnischen Freunden zeigen können. Und mit den Kindern und Jugendlichen in den Heimen kommt es denen zugute, die nicht im Schutz einer Familie aufwachsen können,“ wird der Chef der Kreisverwaltung zitiert.

Aktion wurde vor 25 Jahren ins Leben gerufen

Auch für Landrat Henryk Lakwa und seine Begleiter hätten die Kontakte nach Thüringen große Bedeutung angesichts der angespannten nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Polen und Deutschland. Bei einem Gespräch im Saalfelder Schloss vertiefte die kleine polnische Delegation die engen Verbindungen mit dem Vorsitzenden des Kreispartnerschaftsvereins, Mathias Moersch, und Hans-Joachim Schubert, der sich schon in seiner Zeit als Geschäftsführer des Bildungszentrums (BZ) Saalfeld für die Partnerschaft mit Opole eingesetzt hatte. Schon 1997 hatte es die Päckchen-Unterstützung gegeben, ins Leben gerufen von der Kinder- und Jugenderholung Dittrichshütte und dem Bildungszentrum in Saalfeld. Diese Aktionen waren der ursprüngliche Kern, der schließlich zur Kreispartnerschaft mit Opole führte.

Mathias Moersch nutzte die Zusammenkunft, um besonders der Kreissparkasse zu danken: „Vorstandsvorsitzender Martin Bayer und Vorstand Carsten Sprenger unterstützen unseren Kreispartnerschaftsverein nicht nur bei vielen Aktionen. Zusammen mit der Belegschaft der Sparkasse stärken sie uns den Rücken ganz intensiv.“

Für Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 20 Jahren

Logistisch begleitet wird die Aktion durch die beiden Kreispartnerschaftsvereine in Saalfeld und Opole. Den eigentlichen Koordinierungsaufwand hatten die Leiterin des Büros Landrat, Katrin Schache, und die Kreispartnerschaftsbeauftragte des Landkreises, Franziska Ehms, zu bewältigen. Sie sorgten akribisch dafür, dass jedes Kind am Ende ein eigenes ganz persönliches Geschenk erhält.

Traditionell werden die Pakete in den Kinderheimen von Turawa, Tarnow und Chmielowize verteilt, wo sich die Kinder und Jugendlichen zwischen sieben und 20 Jahren sicher über die großzügig gepackten Überraschungspakete und Weihnachtsbriefe aus Deutschland freuen werden. Inzwischen sind sie auf der Reise in das östliche Nachbarland.