Saalfelder Weltumradler verschenkt Bücher gegen Coronalangeweile

Weltumradler Axel Brümmer, der sich beim Weltsichten-Festival im Februar in Bad Blankenburg von seinem langjährigen Reise- und Vortragspartner Peter Glöckner offiziell verabschiedet hat, ist wie viele andere Selbstständige und Kleinunternehmer von der Coronakrise betroffen. „Mir sind 20 Vorträge weggebrochen, die uns eigentlich über den Sommer bringen sollten“, sagt der Saalfelder, der seit ein paar Jahren mit Familie in Kaulsdorf lebt.

Aber Bange machen gilt nicht, denn Brümmer wäre nicht Brümmer, würde er nicht mit Optimismus nach vorn blicken. „Wir sind von je her Saisonarbeiter, deren Saison nun eben einen Monat eher endet. Es gibt auf der ganzen Welt Leute, die es schlimmer treffen wird“, sagt der 52-Jährige. Darin schließt er die junge Frau in Deutschland, die gerade ein Nagelstudio gegründet hat, genauso ein wie die Straßenkinder in Bolivien oder anderswo, die von den Vereinen Saalfeld-Samaipata und Global social-network betreut werden.

Straßenkinder sollen zum Einzug in ein Heim bewegt werden

Damit die durch abgesagte Diavorträge wegfallenden Spenden wenigstens ein bisschen ausgeglichen werden können, hat Axel Brümmer jetzt eine neue Aktion gestartet. Er stellt 50 Dschunken-Bücher als Spende und gegen die Corona-Langeweile zur Verfügung. Jeder Spender, der im Verwendungszweck „Straßenkinder Bolivien“ angibt, erhält eines der Bücher, das Porto übernimmt der Verlag Weltsichten. „Diese Spenden fließen zu 100 Prozent zusätzlich zu der schon gezahlten Summe in dieses Projekt“, verspricht der Reisejournalist.

Sobald im bolivianischen Santa Cruz die Ausgangssperre aufgehoben wurde, sollen Streetworker dort die Kinder begleiten, Gesundheitsfürsorge betreiben, Essen verteilen und versuchen, sie zum Einzug in eines der Partnerheime des Vereins Saalfeld-Samaipata zu bewegen.