Saalfelder zeigen Herz für Familien in der Ukraine und Rumänien

Saalfeld Nach Aktion der Kolpingfamilie gehen 180 Weihnachtspäckchen auf die Reise nach Südosteuropa

"Die Resonanz bei der Weihnachtspaketaktion für Rumänien war auch in diesem Jahr wieder überwältigend", so Rita Heinecke, Vorsitzende der Kolpingfamilie Saalfeld. 180 Pakete für Familien konnten zusammen mit 2600 Euro Spenden entgegengenommen werden.

Am Mittwoch sind die Pakete auf ihre Reise nach Rumänien, und einige von da aus in die Ukraine gegangen "und viele dankbare Kinderaugen werden wieder leuchten, wenn die Pakete ausgepackt werden", heißt es in einer Mitteilung der Kolpingfamilie.

Kindereinrichtungen haben sich stark beteiligt

Besonders bedanken möchte man sich beim Kindergarten St. Gertrudis für acht Pakete, dem lutherisch-evangelischen Kindergarten „Villa Kunterbunt“ für 13 Pakete und der Johannesschule für 17 Pakete. Neben vielen Einzelspendern gab es große Unterstützung durch die katholische Kirchgemeinde Saalfeld, die evangelischen Kirchgemeinden in Saalfeld, Gorndorf, Graba und der Saalfelder Höhe.

So hätten wieder viele Menschen „Herz“ gezeigt, und geben damit den rumänischen und ukrainischen Familien die Gewissheit, dass wir sie nicht vergessen haben, meint Rita Heinecke. Die Kolpingfamilie danke allen, die sich für die Weihnachtspaketaktion engagiert haben und etwas Weihnachtsfreude in so manchen grauen Alltag bringen.